ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Юрий Асланов: Проектът на Радев ще повлияе радикално на резултата от евентуални избори
Автор: Цоня Събчева 19:08Коментари (0)189
©
Оставката на правителството беше изненада, но изненада беше и развитието на събитията в последните дни по-скоро заради мащаба на гражданските протести срещу правителството. Градацията на напрежението се увенча със своя логичен завършек. Не мисля че правителството и управляващото мнозинство щеше да издържи на натиска, ако беше продължил. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Юрий Асланов.

"Протестът иска политиците да поемат отговорност, да подаде оставка правителството и да има честни избори, които да излъчат политици по-отговорни от сегашните, които да спрат да крадат и да се отнесат по-чувствително към несгодите и страданията на народа.“

По думите му стават все по-вероятни поредните предсрочни парламентарни избори, като резултатът им е трудно предвидим заради множеството неизвестни фактори, като това дали ще има нови играчи на политическата сцена и най-вече ще се състои ли дългоочакваният политически проект на президента Радев. Международната политическа обстановка също оказва голямо влияние в България, и не само, и не се знае какво може да се случи в следващите месеци. Като трети фактор, чийто неизвестни последици в социален и икономически план могат да окажат силно влияние върху политическата обстановка у нас, политологът определи внедряването на еврото у нас. "Затова не е изключено в един момент, след Нова година, да бъдем свидетели на нови избухвания на масово недоволство и нови протести. Но за момента напрежението е подтиснато с акта на поддаване на оставката,“ като според политолога, Желязков подава оставката на правителството не само под натиска на улицата, но поради факта, че на Борисов не му е особено комфортно "да стои залепен за Пеевски“, превърнал се в най-мразения човек в държавата през последните дни. "Дали този път неговият тактически маньовър ще бъде успешен или не, също засега не се знае“.

Ако проектът на президента Радев се появи на парламентарно-политическия терен, ще размести много съществено съотношението на силите и ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори, посочи още Асланов. "Ако президентът не го направи лично обаче, а припознае отново като свой проект някакъв политически субект, углавен не от него, аз не очаквам чудеса при представените на този проект. Ясно е, че хората искат да го видят него лично,“ поясни гостът и добави, че в най-неизгодна позиция от появата на такъв политически проект ще бъде БСП и при евентуални предсрочни избори тя няма да бъде представена в следващия парламент. "Това касае и "Има такъв народ“ на Слави Трифонов заради това, че те участваха в този намразен от хората кабинет и в това непопулярно управляващо мнозинство.“

Възможно е да има някакви ползи за ПП-ДБ, оглавили отчасти този протест, но "като че ли улицата не ги припозна и тях като свои любимци,“ добави Асланов. "Трудно би било те да се обозначат като алтернатива, защото те не са нова политическа сила, каквато бяха през 2020 години, когато се появиха след протестите тогава. Добре се познати, и освен това, върху тях стои подозрението, че самостоятелно нищо няма да направят, отново ще направят някаква "сглобка“. Ако това се случи, ще бъде финал за политическата кариера на този политически субект, защото няма да им бъде простено.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Политолог: Това, че има оставка все още не означава, че правителс...
17:21 / 11.12.2025
Ще има временни прекъсвания на платежните системи на НТУ заради е...
16:40 / 11.12.2025
Кметът на Пловдив отличен с приз "Лидер на годината 2025"
16:36 / 11.12.2025
Борисов: През това управление няма нито едно нещо, от което да се...
15:35 / 11.12.2025
Желязков депозира оставката
15:38 / 11.12.2025
Ева Кикерезова показа свирката от протеста
15:22 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изкуствен интелект
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: