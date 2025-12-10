Yettel TV посреща празниците със специално предложение за нови абонати

© ● При активация до 31 януари 2026 г., таксата е 1 лв./ 0.51 евро месечно през първите 6 месеца



● Към офертата има опция за избор на допълнителен пакет без такса за 4 месеца и/или телевизор Xiaomi за 0 лв./ 0 евро на месец за първите 6 месеца



Зимните вечери и празничните дни са времето, когато телевизията се превръща в естествена част от уюта на дома – събира ни със семейството, дава ни възможност да наваксаме с любими сериали и ни потапя в света на киното и спорта. И за да бъдат тези мигове още по-приятни, Yettel TV предлага още повече възможности за гледане, при още по-добри условия.



От 23 ноември 2025 г. до 31 януари 2026 г. новите абонати на Yettel TV могат да се възползват от специално коледно предложение – месечна такса за услугата от само 1 лв./ 0.51 евро през първите шест месеца, като към нея имат възможност за закупуване на телевизор Xiaomi с 0 лв./ 0 евро лизингови вноски за същия период и/или активиране на допълнителен ТВ пакет по избор без допълнително заплащане, за 4 месеца.



Сред наличните допълнителни ТВ пакети са HBO Max, SkyShowtime, Max Sport Plus, DiemaXtra, 7/8 TV, Voyo, както и видеотеката за възрастни Hustler. Така всеки нов клиент може да избере съдържанието, което най-добре отговаря на интересите му – независимо дали търси спорт, премиум кино, сериали или риалити формати и игри.



За тези, които обмислят обновяване на домашната техника, кампанията предлага и възможност за покупка на избрани модели смарт телевизори Xiaomi, като клиентите могат да изберат от три различни модела – от компактни екрани за по-малки помещения до големи QLED панели за кино изживяване у дома. Всички устройства работят с Google TV и са напълно съвместими с приложението Yettel TV, без нужда от допълнителен Smart TV Box.



Най-малкият модел в предложението е Xiaomi TV A 32" 2025 HD, който идва с LED панел, Full HD Dynamic Color картина и Google TV. Той е подходящ избор за кухня, спалня или втори телевизор в дома, като предлага разширена свързаност, до 60Hz опресняване и поддръжка на приложението Yettel TV без допълнително оборудване.



За потребителите, които търсят по-голям екран с по-високо качество на картината, Yettel включва и Xiaomi TV A Pro 43" 2025 QLED. Моделът използва QLED панел с по-добра яркост и контраст, разполага с три HDMI порта, два USB входа и работи с Google TV с вграден Google Assistant. Въпреки компактните си размери, устройството предлага добро цветово възпроизвеждане и е изключително удобен вариант за дневната или като основен телевизор в по-малък апартамент. Съвместимостта с Yettel TV позволява на клиентите да използват всички интерактивни функции без необходимост от Smart TV Box.



Третият и най-голям модел в кампанията е Xiaomi TV A Pro 55" 2026 QLED, който осигурява осезаемо визуално присъствие в дома. Модерният QLED панел, 4K



резолюцията и Google TV го позиционират като подходящ избор за филми, спорт и големи семейни пространства. Той поддържа AirPlay, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0 и всички необходими стандарти за цифрово излъчване. Моделът е най-амбициозният от трите като големина и функционалност, но в рамките на кампанията остава достъпен благодарение на възможността да се вземе на 0 лв./ 0.51 евро за първите шест месеца, което прави обновяването на домашното оборудване значително по-изгодно.



Yettel TV е модерна интерактивна телевизионна платформа, която работи изцяло през интернет и позволява гледане на съдържание на телевизор, лаптоп, компютър, смартфон или таблет. Услугата предлага над 200 канала, голяма част от които в HD качество, както и достъп на до пет устройства едновременно. Клиентите могат да използват платформата както чрез Smart TV Box, така и директно през приложението за съвместимите смарт телевизори, като интерфейсът е еднакво интуитивен и удобен независимо от устройството.



Настоящата кампания на Yettel TV ще продължи до 31 януари, за да направи телевизионното изживяване по-достъпно, по-персонализирано и по-богато – точно навреме за най-уютния сезон в годината.