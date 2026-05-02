Специалисти от "Напоителни системи“ и областната администрация в Смолян официално потвърдиха, че язовирът в Пампорово е в добро техническо състояние и не е причина за активиралото се свлачище на пътя Смолян – Пампорово. Областният управител Зарко Маринов съобщи, че при проверката не са установени течове или просмукване на вода през язовирната стена.

Експерти от държавното дружество извършваха обстоен оглед в продължение на два дни, за да разсеят съмненията, че водоемът, разположен над Райковски ливади, е предизвикал движението на земните маси. Съоръжението, което е държавна собственост, но се стопанисва от "Пампорово“ АД за захранване на оръдията за сняг, подлежи на постоянен контрол, като изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов също определи състоянието му като перфектно.

Въпреки заключенията за стената, проф. Стефчо Стойнев от Минно-геоложкия университет подчерта пред bTV, че преовлажняването на терена е ключов фактор за необичайно бързия свлачищен процес. Според него, освен топенето на снеговете и падналите валежи, трябва да се изследва и възможността за филтрация на водни маси встрани или под язовирната стена, което изисква детайлно хидрогеоложко проучване.

Кметът на Смолян Николай Мелемов (актуален градоначалник на общината) посочи, че до момента е бил изпълнен проект за мониторинг на стойност 100 000 лева, но средствата са се оказали недостатъчни за пълно обследване на целия свлачищен район, който се простира от курорта до самия град. Липсата на допълнително финансиране е спряла разширяването на системата от сондажи и репери към засегнатата сега зона.

Междувременно екип от геолози и проектанти, сред които инж. Калин Калчев от София, извършиха оглед на участъка при Райковски ливади, за да намерят временно решение за трафика. Директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев съобщи за БТА, че единственият възможен вариант за обходен път в момента е съществуващо трасе над свлачищната зона. Очаква се в началото на следващата седмица да стане ясно дали този маршрут с дължина около 1,5 км може да поеме движението след необходимите разширения.