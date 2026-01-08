ИЗПРАТИ НОВИНА
Язовир "Ивайловград" прелива!
Автор: Теодора Патронова 17:41
©
В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от вчера в община Ивайловград е налице повишен риск, във връзка, с което кметът на общината издаде заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир "Ивайловград“ прелива, без опасност.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.

Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:

– електрозахранването и водоподаването;

– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;

– проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.

При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали. От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.


Лятото ще има предупредителни бележки за пестене на вода,защото нивото му ще е под санитартия минимум.....за вецовете да има.Ама българина си заслужава съдбата....
0
 
 
Сега прелял да видим лятото дали ще остане само по кал и дъно.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Статистика: