Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулативни твърдения за обществена поръчка за скринингови тестове за рак!

В последните дни в публичното пространство съвсем целенасочено се разпространяват неверни твърдения и манипулативни интерпретации за обществената поръчка за скринингови тестове за колоректален рак. Това пише във Фейсбук бившият заместник-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев.



"Когато става дума за национална програма за ранна диагностика и за политика, която цели да спаси човешки животи, всяка неточност, внушение или спекулация води до реална вреда за хората в риск.



Обществото има право на факти, а не на лъжи и интерпретации. Има право на експертност, а не на политически внушения. Ще посоча конкретните неверни твърдения и ще изложа проверимите факти.



ЛЪЖА 1: Договорът за скрининговите тестове е подписан в последния ден на правителството – това показва, че е бързано умишлено. Това твърдение не отговаря на истината.



Договорът е подписан на 22 октомври 2025 г. след законосъобразно проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Няма "последен ден“, няма прибързано или извънредно действие. Има редовна административна процедура с публично проследима документация.



ЛЪЖА 2: Тестовете са закупени на десет пъти по-висока цена от пазарната. Това твърдение не отговаря на истината.



Сравнението е пример за изключителна некомпетентност или за класическа политическа манипулация. Сравняват се различни продукти - аптечен бърз тест с количествен фекален имунохимичен тест (FIT). Двата вида тестове са несравними и ги дели десетилетия медицинска наука и проучвания. Едното е визуален метод без автоматизация и висока степен на сигурност на резултата. Другото е стандартизирана лабораторна система, препоръчана от европейските ръководства, IARC и СЗО. Ценово могат да бъдат сравнявани само идентични, а не различни продукти. Такова сравнение във вида и диагностичната стойност на продуктите умишлено не се прави.



ЛЪЖА 3: Можеше да се избере по-евтин вариант и държавата да спести средства.







При национален скрининг не избираме "най-евтиното“, а научно обоснования стандарт и най-добрия вариант за хората, които трябва да бъдат диагностицирани в ранен стадий. Целта е именно ранното откриване и намаляване на смъртността. Компромис с метода означава компромис с точността и с живота на пациентите.







ЛЪЖА 4: Има съмнения за непрозрачност и скрити договорки.



Процедурата е проведена при пълна прозрачност и при спазване на всички изисквания на Закона за обществените поръчки по критерий "най-ниска цена“. Поръчката е преминала през задължителния контрол на Агенция по обществени поръчки. Всички етапи на процедурата, от планирането до възлагането, са видими за всеки гражданин и лесно проследими в електронната система ЦАИС ЕОП. Нещо повече, срещу процедурата дори не е подавана жалба и от другите участници - конкуренти в нея.



ЛЪЖА 5: България плаща повече от други държави за същите тестове.



За този клас медицински изделия няма референтно ценообразуване. Както обясних по-горе, сравнения могат да се правят само между идентични продукти при еднакви договорни параметри, обеми и условия на доставка. Изложените публично сравнения не отговарят на тези критерии.



Скринингът за колоректален рак и животът на хората не е тема за политически експерименти и медийни сензации.



Когато целенасочено се внушават неистини за национална програма, се подкопава доверието на хората да участват в нея. Всяко забавяне в ранната диагностика означава пропуснат шанс за навременно лечение, по-дълъг или спасен живот. Животът не може да бъде инструмент за партийни цели или идеологии", категоричен е той.