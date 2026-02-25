Лекар: В България нямаме скрининг и проследяване, онкопациентите се диагностицират късно

© bTV За драстично завишени цените на скрининг на онкологични заболявания алармира служебното правителство.



Обществената поръчка на Министерството на здравеопазването е на стойност над 10 милиона евро е за тестове за профилактика на рак на дебелото черво и на маточната шийка.



Кампанията за скрининг за две онкологични заболявания беше обявена миналия май. У нас и в световен мащаб - случаите на рак на дебелото черво и на маточната шийка се увеличават, казват онколози.



"В България статистиката е много негативна - нямаме скрининг, нямаме проследяване, пациентите се диагностицират късно и пропускаме възможността за пълно излекуване. Карциномът на маточната шийка се характеризира с ранна изява. Но и колоректалният карцином, за съжаление, се подмладява“, каза пред bTV д-р Любов Симеонова.



Плановете на министерството: до 2030 година да бъдат изследвани до 4 милиона българи.



В обществената поръчка на стойност 10 милиона евро е включена доставка на 160 хиляди комплекта за диагностика на рак на дебелото черво на стойност над 5 и половина милиона евро и 70 хиляди - за човешки папилома вирус за 4,8 милиона евро.



Според нашите изчисления, това прави по 30 и по 80 евро на тест.



Според служебния кабинет това е до 10 пъти над реалната цена.



"Това значи, че или 9 милиона евро биха бил разходвани ненужно, или че може 10 пъти повече хора да се тестват за същата сума“, обяви служебният финансов министър, Георги Клисурски.



"Много е важно да се установяват рано заболяванията за подобен вид скрининги. И не бива да се разхищават средства за нещо, което не е ефективно“, каза служебният здравен министър, Михаил Околийски.



Бившият здравен министър Силви Кирилов, при когото е сключена обществената поръчка, отрече твърденията:



"Цената включва всички разходи и е фиксирана за срока на договора. 2. "Надценка“ може да се твърди само при сравнение на идентични продукти със съпоставими характеристики. Такова сравнение не е представено“.



Подобна кампания за скрининг за рак на дебелото черво е имало като частна инициатива. Стойността ѝ: малко под милион и половина лева, или около 716 хиляди евро. Изследвани са 93 хиляди души, което прави по под 8 евро на човек - включително самите тестове, разпространението им, работата ла лабораториите и рекламните кампании.



Лабораторията на д-р Недялко Калъчев е участвала в нея, както и е иницирала безплатно тестване за човешки папилома вирус. Общата стойност на 1 тест е 30-40 евро, изчислява той.



"Това е безобразие. Това е нещо, което не може да се побере в нормалните разбирания за излишно харчене на пари. Здравната каса плаща за същото нещо 2 евро и половина за рака на дебелото черво. Той е надценен десетки пъти, а другият - 2-3 пъти“, казва той.



Новият план е кампанията да стартира в средата на 2026-та. Не е ясно обаче дали проверката ще я забави.