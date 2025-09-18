Ясни са номинациите за националната награда "Христо Г. Данов"

© Министерството на културата обяви на официалната си страница в интернет номинациите за Националната награда "Христо Г. Данов".



Тържествената церемония по връчването на отличията ще се състои на 22 септември (понеделник) от 14 ч. в двора на къщата музей на "Христо Г. Данов" в Стария град на Пловдив.



Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г.



Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга. Връчват се осем награди в категориите: "Българско издателство"; "Автор на българска художествена литература"; "Преводач на художествена литература"; "Автор в областта на хуманитаристиката"; "Автор на издание за деца"; "Художник или дизайн и оформление на книга"; "Представяне на българската книга" и "Библиотечно дело".



Голямата награда е за цялостен принос в националната книжовна култура и се връчва от министъра на културата.



Присъждането на наградата се извършва чрез журиране в два кръга. Съставът на журито се определя със заповед на министъра на културата и се обявява при връчването на наградата.



На носителите на наградата се връчват диплом, малка пластика с автор Диана Райнова и парична награда, а на номинираните – диплом.



Събитието се провежда заедно с "Алея на книгата" 2025 г.



Номинирани за Националната награда "Христо Г. Данов" за принос в българската книжовна култура - 2025 г. (изредени по азбучен ред):



Категория: "Българско издателство"



Издателство "Колибри"



Издателство "Просвета"



Издателство "Рива"



Категория: "Автор на българска художествена литература"



Георги Господинов за книгата "Градинарят и смъртта" (Издателство "Жанет 45")



Неда Антонова за книгата "Плодовете зреят нощем" (Издателство "ИК Хермес")



Яница Радева за книгата "Годината, която започна в неделя" (Издателство "Жанет 45")



Категория: "Преводач на художествена литература"



Евгения Панчева за превода на "Възвърнатият рай" от Джон Милтън (Издателство "Лист")



Жела Георгиева за превода на "Хартия с воден знак" от Горан Петрович (Издателство "Жанет 45")



Йордан Костурков за превода на "Старият антикварен магазин" от Чарлз Дикенс (Издателство "Милениум Пъблишинг")



Категория: "Автор в областта на хуманитаристиката"



Андрей Андреев за книгата "Летопис на Софийската филхармония - том I, II, III" (Издателство "Лист")



Кирил Карталов за книгата "Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго" (Издателство "Сиела")



Милена Кирова за книгата "Българската литература през XXI век (2000 - 2022). Част втора" (Издателство "Колибри")



Категория: "Автор на издание за деца"



Зорница Христова за книгата "Мил домашен комар" (Издателство "Точица")



Лилия Старева за книгата "Морски приказки" (Издателство "Жанет 45")



Слави Стоев за книгата "Тихата гора" (Издателство "Точица")



Категория: "Художник или дизайн и оформление на книга"



Елена Панайотова за книгата "Писмото на мравката", с автор Мария Донева (Издателство "Жанет 45")



Пенко Гелев за книгата "Каква е тази врява", с автор Елисавета Багряна и Гергана Димитрова (Издателство "Лист")



Ясен Гюзелев за книгата "Всички приказки на Оскар Уайлд", с автор Оскар Уайлд (Издателство "Колибри")



Категория: "Представяне на българската книга"



Медия "Тоест", за рубриката "#На второ четене"



Подкаст за обсъждане на литературни преводи "Бележка под линия", автор Стефан Русинов



Сайтът "Литературни разговори", автор Антония Апостолова



Категория: "Библиотечно дело"



Г-н Димитър Тотев Минев, директор на Регионална народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив



Градска библиотека "Проф. Иван Шишманов - Свищов", гр. Свищов



Регионална библиотека "Пейо Яворов", гр. Бургас