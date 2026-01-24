ИЗПРАТИ НОВИНА
Януари го изпращаме със странни температури, скиорите плачат
През следващите дни ще остане топло за края на януари. В понеделник вятърът от юг ще се усили, ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист; след обяд ще се ориентира от югоизток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, в планините над 2000 m - от сняг, значителни по количество ще са в Рило-Родопската област.

В северозападните райони отново ще има условия за поледици. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите полета в Западна. Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва.

Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, дневните температури ще се понижат слабо. В сряда ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът отново ще е с южна компонента. Минималните температури ще се понижат и ще са близки до 0°, а дневните ще са без съществена промяна.

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в крайните южни райони от страната да са значителни по количество. Южният вятър отново ще се усили. В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад, в Западна България валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява, в Източна все още ще превалява дъжд. В събота ще има променлива облачност, вероятността за валежи е малка.







