ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Януари го изпращаме със странни температури, скиорите плачат
В северозападните райони отново ще има условия за поледици. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите полета в Западна. Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва.
Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, дневните температури ще се понижат слабо. В сряда ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът отново ще е с южна компонента. Минималните температури ще се понижат и ще са близки до 0°, а дневните ще са без съществена промяна.
В четвъртък ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в крайните южни райони от страната да са значителни по количество. Южният вятър отново ще се усили. В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад, в Западна България валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява, в Източна все още ще превалява дъжд. В събота ще има променлива облачност, вероятността за валежи е малка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
19:15 / 24.01.2026
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
19:11 / 24.01.2026
Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион ле...
16:31 / 24.01.2026
Петър Стоянович: Българинът се заробва до гроб само и само да куп...
16:13 / 24.01.2026
Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
15:29 / 24.01.2026
Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
16:55 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS