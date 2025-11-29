Wizz Air: Не се очакват повече смущения

© Wizz Air потвърждава, че изискваната от Airbus софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството Airbus A320. Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем.



"Безопасността остава най-големият и основен приоритет на авиокомпанията и ние продължаваме да поддържаме най-строгите стандарти във всеки аспект на нашата дейност“, заяви Диармуд О’Конийла, главен оперативен директор на Wizz Air.



"Бих искал също така да изразя моите искрени благодарности към нашите отдадени колеги от WIZZ, които работиха неуморно през цялата нощ, за да извършат актуализациите бързо и ефективно. Тяхната отдаденост гарантира, че нашите пътници успяха да пътуват по план, въпреки възникналите предизвикателства“, добави още О’Конийла.