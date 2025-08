Вземете новите Galaxy Watch8 LTE и Watch8 Classic LTE с до 300 лв. отстъпка и 6 месеца безплатен Extra SIM от A1

© До 31 август клиентите на А1 могат да се възползват от отстъпка до 300 лв. и Extra SIM без такса за първите 6 месеца за най-новото поколение смартчасовници от Samsung – Galaxy Watch8 LTE и Galaxy Watch8 Classic LTE. Устройствата съчетават богат набор от здравни и уелнес функции и са първите на пазара, които интегрират Gemini – AI асистента на Google. Благодарение на вградената eSIM технология, потребителите могат да провеждат разговори, да изпращат съобщения и да използват мобилен интернет, без нужда от смартфон.



Galaxy Watch8 LTE е създаден за потребителите с активен начин на живот. Корпусът е изработен от армиран алуминий, а дизайнът е лек и минималистичен. Смартчасовникът се предлага в два размера – 40 и 44 мм, и разполага с AMOLED дисплей с яркост до 3000 нита, гарантиращ отлична видимост на открито. Снабден с нов 3nm процесор, 2 GB RAM и 32 GB памет, моделът осигурява бърза и безпроблемна работа. Galaxy Watch8 предлага и усъвършенствани здравни функции, включително проследяване на пулс, кръвно налягане, нива на кислород в кръвта, телесна температура, оценка на сърдечно-съдовото натоварване, AGEs индекс и нива на антиоксиданти. Анализът на съня вече включва и откриване на признаци на сънна апнея, одобрено от FDA. Всички събрани данни се обработват с помощта на AI, който предлага разбираеми обобщения и съвети в реално време. Часовникът е и чудесен персонален асистент, като поддържа голям избор от адаптивни тренировъчни планове, анализ на спортната активност и издръжлива батерия.



Galaxy Watch8 Classic LTE 46 мм е с корпус от неръждаема стомана и отличителен въртящ се безел. Освен стилен външен вид, моделът предлага бърз достъп до функциите чрез Quick Button, както и вградена памет от цели 64 GB. Всички основни здравни и уелнес възможности на Watch8 са налични и тук, което го прави идеален за потребители, които търсят баланс между класически дизайн и интелигентни функции.



И двата модела работят с новия One UI 8 Watch интерфейс, който предлага по-богато и интуитивно изживяване, включително персонализирани известия с Now Bar и лесна навигация с жестове. А с помощта на Raise to Talk и гласовите възможности на Gemini, комуникацията и управлението на ежедневието стават още по-интелигентни и естествени.



До 31 август Galaxy Watch8 LTE 40 мм е наличен в А1 на промоционална цена от 599,99 лв. в брой с план Unlimited Ultra, Watch8 LTE 44 мм – за 649,99 лв., а Galaxy Watch8 Classic LTE 46 мм – за 799,99 лв. Моделите могат да бъдат закупени и на лизинг, като клиентите получават и Extra SIM без такса за първите 6 месеца.