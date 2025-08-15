ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вятърът достигна 72 км/ч днес, ето къде
"Фокус" припомня, че от НИМХ днес беше издаден жълт код за силни ветрове в няколко области в страната. Предупреждението беше вятър от изток-североизток с пориви между 20-22 m/s. Жълтият код е издаден за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.
Пътуващи предупредиха мотористите, за които синият вятър създава сериозна опасност да шофират внимателно по АМ "Тракия".
