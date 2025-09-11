ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вятър, дъжд и градушки, видимостта ще бъде намалена, ето къде
През деня под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, около и след обяд над западната половина от страната купеста и купесто-дъждовна и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.
Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Без валежи ще се задържи в Югоизточна България, където ще има и повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.
Над планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите в Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.
Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд значителна средна и висока. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
