|"Възраждане" иска оставката на министъра на културата
"Свързаността на Министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост", посочват още.
От "Възраждане" призовават Мариан Бачев да подаде оставката си, "тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния".
"Министърът все още не се е разграничил от тези действия, не ги осъди както направи организацията на другият, чието пряко участие е установено. Разследването продължава, а частичната информация, че има замесени и други влиятелни личности в този скандал ни замисля сериозно дари мълчанието на Министъра на културата не е свързано точно с това", коментират още от "Възраждане".
