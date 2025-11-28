ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Възползвайте се от специалните коледни оферти на А1 за повече свързаност и забавление у дома
Първата от тях е мобилният план Unlimited M, който се предлага на цена от 5,99 лв./3,06 евро за първите три месеца, а след това – 42,99 лв./21,98 евро до края на двугодишния договор. Планът включва неограничени минути за национални разговори, неограничени MB и максимална скорост на мобилен интернет през първите три месеца. Освен това потребителите разполагат и с една свободна позиция Select с промопериод от 12 месеца, която им дава възможност да персонализират абонамента си с предпочитана дигитална услуга.
Втората празнична оферта е комбинираният пакет за домашен интернет и телевизия TV 200 + NET 300, който също е на специална цена от 5,99 лв./3,06 евро за първите три месеца, а впоследствие – 35,99 лв./18,40 евро до края на договора. Пакетът предоставя достъп до над 200 телевизионни канала, от които 55+ в HD качество, както и домашен интернет с максимална скорост на сваляне до 300 Mbps и една промопозиция Select за 12 месеца.
Услугите Select осигуряват богат избор от допълнителни възможности – от аудиокниги и подкасти със Storytel, през стрийминг платформи като Netflix, Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, до електрическа градска мобилност със Spark. Налични са и дигитални абонаменти за качествено новинарско съдържание от "Капитал“, "Мениджър“ и "Дневник“, както и помощ за дома с "Моят майстор“. Клиентите могат да избират услугите, които най-добре отговарят на техния начин на живот, и да ги променят лесно при нужда веднъж на 30 дни.
С тези предложения А1 добавя още повече уют, удобство и празнично настроение в дните около Коледа. Повече за офертите можете да откриете онлайн на a1.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS