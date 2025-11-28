ИЗПРАТИ НОВИНА
Възползвайте се от специалните коледни оферти на А1 за повече свързаност и забавление у дома
С наближаващите коледни празници А1 представя две специални предложения, които съчетават атрактивни условия за най-търсените услуги – мобилна свързаност, високоскоростен интернет и богато телевизионно съдържание. Те са създадени да осигурят безпроблемна комуникация и още повече забавление през празничния сезон. Офертите са валидни до 31 януари и са подходящи както за нови, така и за настоящи клиенти.

Първата от тях е мобилният план Unlimited M, който се предлага на цена от 5,99 лв./3,06 евро за първите три месеца, а след това – 42,99 лв./21,98 евро до края на двугодишния договор. Планът включва неограничени минути за национални разговори, неограничени MB и максимална скорост на мобилен интернет през първите три месеца. Освен това потребителите разполагат и с една свободна позиция Select с промопериод от 12 месеца, която им дава възможност да персонализират абонамента си с предпочитана дигитална услуга.

Втората празнична оферта е комбинираният пакет за домашен интернет и телевизия TV 200 + NET 300, който също е на специална цена от 5,99 лв./3,06 евро за първите три месеца, а впоследствие – 35,99 лв./18,40 евро до края на договора. Пакетът предоставя достъп до над 200 телевизионни канала, от които 55+ в HD качество, както и домашен интернет с максимална скорост на сваляне до 300 Mbps и една промопозиция Select за 12 месеца.

Услугите Select осигуряват богат избор от допълнителни възможности – от аудиокниги и подкасти със Storytel, през стрийминг платформи като Netflix, Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, до електрическа градска мобилност със Spark. Налични са и дигитални абонаменти за качествено новинарско съдържание от "Капитал“, "Мениджър“ и "Дневник“, както и помощ за дома с "Моят майстор“. Клиентите могат да избират услугите, които най-добре отговарят на техния начин на живот, и да ги променят лесно при нужда веднъж на 30 дни.

С тези предложения А1 добавя още повече уют, удобство и празнично настроение в дните около Коледа. Повече за офертите можете да откриете онлайн на a1.bg.







