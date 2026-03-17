Тричленен състав на Апелативен съд София отмени определението на Софийския градски съд, с което бе прекратено производството по делото с преложение за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо, съобщиха от съда.Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него.Определението не подлежи на обжалване и протестиране.Припомняме, че на в края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев - Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим.