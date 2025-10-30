ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Въвеждат уникални пощенски кодове за всеки имот, куриерските фирми стават по-точни
Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати.
С въвеждането на индивидуален код за всеки имот се очаква значително подобрение в точността на куриерските доставки. Очаква се това да намали загубите на пратки и времето за ориентиране на доставчиците и службите за спешна помощ.
"Традиционните пощенски кодове обединяват множество адреси под един и същ номер, което често води до грешки. Новият модел е създаден така, че всеки отделен обект да разполага със свой уникален код“, обясни пред БНТ Венцислав Трендафилов, главен експерт в "Български пощи“ ЕАД.
Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров допълни, че в новата система са интегрирани GPS координатите на всеки адрес:
"Това ще позволи на всички институции – от куриерски фирми до полиция и спешна помощ – да достигат до конкретния обект по най-краткия възможен маршрут.“
Новият код ще се състои от две части: първата запазва традиционните четири цифри на региона, а втората ще бъде комбинация от букви и цифри, генерирана автоматично от системата за всяко жилище или офис. Използваните букви са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница.
Кодовете ще съдържат и информация за типа на имота (жилищен или бизнес), както и точните GPS координати. Това ще улесни не само доставчиците, но и навигационните системи, онлайн търговията и административните служби.
"Новата система няма да промени драстично работата на Български пощи, но ще бъде изключително полезна за куриерските компании. Очакваме сериозен напредък в сортирането и навигацията при доставките, особено в т.нар. "последна миля" – последния етап на доставката до клиента“, подчерта Трендафилов.
Инициативата обещава по-точна и ефективна комуникационна инфраструктура – важна стъпка към модернизацията на пощенските и логистични услуги в страната.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В Карлово гласуват важно решение за новия завод за барут
08:11 / 30.10.2025
Интерактивна карта показва всички участъци с контрол на средната ...
08:09 / 30.10.2025
Очаква ни слънчев ден и топло време
08:11 / 30.10.2025
Нова доза тежки валежи в тази част на България
23:03 / 29.10.2025
Румяна Бъчварова: Съществени фактори могат да предизвикат обществ...
22:41 / 29.10.2025
Експерт за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетрес...
22:40 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS