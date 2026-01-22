Въвеждат онлайн регистрация на фирми за 48 часа с минимален капитал от 1 евро

© Европейската комисия планира да въведе нова общоевропейска форма на дружество, която ще позволи на фирмите да се регистрират напълно онлайн и в рамките на два дни във всички държави членки на ЕС. Инициативата беше представена от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава ДПА.



Новата правна форма, условно наричана “EU Inc.", има за цел да улесни създаването на компании, особено на стартиращи бизнеси. В момента предприемачите в ЕС се сблъскват с различни национални правила, които често забавят и оскъпяват старта на дейност. Според фон дер Лайен, Европа се нуждае от условия, при които компаниите лесно да работят и да набират капитал във всички държави членки, подобно на практиките в САЩ и Китай.



Европейският парламент вече е изразил принципна подкрепа за инициативата и настоява за създаването на нова правна форма за непублични дружества с ограничена отговорност – т.нар. Единно европейско дружество. Регистрацията ще се извършва изцяло онлайн и ще отнема до 48 часа, а минималният капитал за учредяване ще бъде символичният 1 евро.



Очаква се Европейската комисия да представи конкретното законодателно предложение през март.