Въвеждат онлайн регистрация на фирми за 48 часа с минимален капитал от 1 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:16Коментари (0)139
Европейската комисия планира да въведе нова общоевропейска форма на дружество, която ще позволи на фирмите да се регистрират напълно онлайн и в рамките на два дни във всички държави членки на ЕС. Инициативата беше представена от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава ДПА.

Новата правна форма, условно наричана “EU Inc.", има за цел да улесни създаването на компании, особено на стартиращи бизнеси. В момента предприемачите в ЕС се сблъскват с различни национални правила, които често забавят и оскъпяват старта на дейност. Според фон дер Лайен, Европа се нуждае от условия, при които компаниите лесно да работят и да набират капитал във всички държави членки, подобно на практиките в САЩ и Китай.

Европейският парламент вече е изразил принципна подкрепа за инициативата и настоява за създаването на нова правна форма за непублични дружества с ограничена отговорност – т.нар. Единно европейско дружество. Регистрацията ще се извършва изцяло онлайн и ще отнема до 48 часа, а минималният капитал за учредяване ще бъде символичният 1 евро.

Очаква се Европейската комисия да представи конкретното законодателно предложение през март.







Статистика: