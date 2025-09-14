ИЗПРАТИ НОВИНА
Въвеждат нова задължителна ваксина за децата
"Ако здравната профилактична карта е издадена преди 1 септември 2025 г., родителите трябва да я представят. Не е необходимо тя да бъде анулирана", обясни министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов.

След тази дата обаче медицинските специалисти в детските градини и училищата ще имат дигитален достъп до нужната здравна информация, съхранявана в централизирана система. Министърът подчерта, че те няма да виждат всички лични данни, а само медицинската информация, отнасяща се до тяхната отговорност.

"Всички специалисти са инструктирани как да работят със системата. Това ще намали административната тежест за родителите и училищните медици“, допълни той.

Министър Кирилов обяви пред NOVA, че ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г.

"Първата доза ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години“, уточни той.

Въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването, подчерта докторът.

Състоянието на пострадалия комисар Кожухаров

Министърът коментира и инцидента в Русе, при който беше тежко пребит старши комисар Кожухаров.

"Направена му е сложна операция на бъбрека, който в момента функционира. Състоянието му е добро и той продължава да се възстановява“, съобщи Кирилов.

Здравната такса остава без промяна засега

По повод възможно увеличение на таксата за преглед при личен лекар, д-р Кирилов бе категоричен: "На този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение.“

Той подчерта, че децата не бива да заплащат такса за преглед – това ще остане непроменено.

Повече лаборатории и по-бързи резултати

След множество случаи на фалшиви полеви тестове, министър Кирилов посочи, че се работи в посока увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати.

"Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.

Вот на недоверие? "Правителството ще оцелее“

На финала на разговора, след внесения вот на недоверие от опозицията, министър Кирилов коментира:"Убеден съм, че правителството ще оцелее.


