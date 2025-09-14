ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Въвеждат нова задължителна ваксина за децата
След тази дата обаче медицинските специалисти в детските градини и училищата ще имат дигитален достъп до нужната здравна информация, съхранявана в централизирана система. Министърът подчерта, че те няма да виждат всички лични данни, а само медицинската информация, отнасяща се до тяхната отговорност.
"Всички специалисти са инструктирани как да работят със системата. Това ще намали административната тежест за родителите и училищните медици“, допълни той.
Министър Кирилов обяви пред NOVA, че ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г.
"Първата доза ще се поставя между 12 и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на 3 години“, уточни той.
Въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването, подчерта докторът.
Състоянието на пострадалия комисар Кожухаров
Министърът коментира и инцидента в Русе, при който беше тежко пребит старши комисар Кожухаров.
"Направена му е сложна операция на бъбрека, който в момента функционира. Състоянието му е добро и той продължава да се възстановява“, съобщи Кирилов.
Здравната такса остава без промяна засега
По повод възможно увеличение на таксата за преглед при личен лекар, д-р Кирилов бе категоричен: "На този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение.“
Той подчерта, че децата не бива да заплащат такса за преглед – това ще остане непроменено.
Повече лаборатории и по-бързи резултати
След множество случаи на фалшиви полеви тестове, министър Кирилов посочи, че се работи в посока увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати.
"Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.
Вот на недоверие? "Правителството ще оцелее“
На финала на разговора, след внесения вот на недоверие от опозицията, министър Кирилов коментира:"Убеден съм, че правителството ще оцелее.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 348
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Първата българска електрическа яхта вече е факт
10:52 / 14.09.2025
Борисов: Вятърът на Промяната забави пускането на АМ "Европа", на...
10:41 / 14.09.2025
Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не п...
10:28 / 14.09.2025
Историк: Двете най-големи катастрофи в историята на България са п...
09:54 / 14.09.2025
Гурбетчии: За 20 дни във Франция печелим, колкото за 3 месеца в Б...
09:07 / 14.09.2025
Финансист: Не бързайте да обменяте евро и да се редите пред чейнд...
09:33 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS