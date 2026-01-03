© От началото на годината търговските обекти, заведенията, битовите пазари и таксиметровите услуги в Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство. Купуването с евро е възможно, но единствено с карта, съобщават посетители на границата.



"То вие вече не искате левове, та при нас ли. Не може с левове“, категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка.



Същата практика е въведена и в търговски център в Куманово, където плащането с левове не е възможно от три дни. Кеш плащанията с евро също са затруднени, тъй като магазините не разполагат с евробанкноти или центове, за да върнат ресто.



Официалният курс на денара спрямо българския лев е 31,44 денара за лев. След това се извършва преизчисляване в евро при превалутиране в българските банки, което налага допълнителни сметки при пазаруване.



Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия“ през границата.



Доскоро кюстендилци продължаваха да пазаруват в Куманово и Крива паланка, тъй като стоките там бяха по-евтини.



Сега много българи предпочитат да посещават магазини и заведения в Северна Македония не само заради цените, но и за културни и туристически преживявания. През новогодишните празници стотици посетители от Кюстендил се събраха в Куманово, Крива паланка, Ранковци и Етносело.