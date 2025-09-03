ИЗПРАТИ НОВИНА
Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да го измени или прекрати
Автор: Десислава Томева 07:59Коментари (0)328
©
Всички се страхуваме от неизвестното, поддаваме се на различни слухове, тревожим се. Не са малко и хората, които изкуствено създават паника у населението. Единственото, което ни е нужно е да бъдем добре информирани. В ерата на интернет, това става лесно и достъпно и не е нужно да ни го наливат с фуния.

Влизането на България в еврозоната е темата, която предизвиква най-много опасения и предизвиква редица въпроси у българина.

Наскоро приятел ме попита "ще трябва ли да подпиша нов договор с шефа, за да ми върви заплатата в евро?“.

"Фокус" предоставя отговора на този въпрос, позовавайки се на експертите и добавя, че това разяснение важи за всякакви договори, не само за трудови такива:

Въвеждането на еврото няма да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, в т.ч. срокове и задължения, съгласно който и да е договор.

Всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.

ВАЖНО! Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.


Статистика: