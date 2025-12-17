Въвежда се фиксирана митническа такса от 3 евро за пратки до 150 евро

© От 1 юли 2026 г. в Европейския съюз ще започне да се прилага фиксирана митническа ставка в размер на 3 евро за т.нар. "малки пратки“ със стойност до 150 евро. Таксата ще се начислява за всеки отделен артикул, независимо от неговия произход и вид. Решението е част от по-широките усилия на ЕС за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).



Въвеждането на фиксираната митническа ставка представлява преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Основната цел на мярката е да подобри управлението на рязко нарастващия обем пратки с ниска стойност, характерни за електронната търговия.



Нарастващият брой дистанционни продажби и доставки на стоки с ниска стойност създава сериозни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори. Сред основните рискове са изкуственото занижаване на декларираната стойност и разделянето на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата фиксирана ставка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив, прозрачен и опростен механизъм за събиране на митнически вземания.



С подкрепата си за въвеждането на мярката България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите. Очаква се фиксираната митническа ставка да допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС, особено в условията на динамично развиваща се електронна търговия.



Фиксираната митническа такса от 3 евро ще се прилага на артикул. Това означава, че при закупуване на няколко артикула, изпратени в една пратка, митническото задължение ще се начислява за всеки отделен артикул поотделно, независимо че те се доставят заедно.



За въвеждането на мярката се предвижда изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаването на общностна система за освобождаване от мита. Промените ще осигурят правната рамка за прилагането на новия режим и за по-ефективен митнически контрол върху пратките с ниска стойност.