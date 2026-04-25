Проведените избори са най-честните и прозрачни досега и възстановяват доверието на гражданите. Върна се желанието на хората да гласуват именно поради прозрачността. Това заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в студиото на "Денят започва с Георги Любенов“.

"Това бяха едни от най-добре проведените избори. И когато в тези дни ние слушаме темата за справедливостта, честността, промяната, според мен трябва да започнем от тук, а именно, че за първи път, може би от периода, в който аз участвам или съм организирала избори, това бяха най-честните, най-прозрачните избори и началото на една, бих казала, началото на една засилена активност на българите в избирателния процес. Върна се желанието на хората да гласуват именно поради прозрачността.“

Министърът отбеляза и активността на българските граждани в чужбина. По думите ѝ гласуването зад граница бележи сериозен ръст въпреки ограниченията. Коментира добрата работа на Министерство на външните работи, допринесла за тази прозрачност и честност на изборите в неделя.

Надежда Нейнски: "Аз искам да благодаря на колегите от Министерство на външните работи, които наистина направиха перфектна организация и в Централното управление, и в страните извън Европейския съюз, и в самия Европейския съюз. 200 000 български граждани упражняха правото си на глас и то при ограниченията, които законодателят даде за броя на секции за страни извън Европейския съюз. За сравнение на предните избори, когато нямаше такива ограничени, гласуваха 150 000.“

Организацията на изборите беше на много високо ниво, заяви Нейнски и уточни, че това е мнението на всички, включително и на победилата партия. Честният вот изисква защита от манипулации и изкривена информация, коментира още тя.

"За да бъдат честни изборите, хората трябва да бъдат поставени в нормална информационна среда. Тоест да нямат дезинформации. Да могат да направят информиран избор по време на даването си на вот.“

Твърденията за намеса на ЕС външният министър определи като абсурдни и част от дезинформационни кампании.

"Колко е несъстоятелно като обвинение, защото ние сме част от ЕС, членки на ЕС са наши съюзници, с които ние работим, това е една част от семейството да обвиняват друга част от семейството, че са меси в семейството.“

Министърът на външните работи коментира също и позицията на Румен Радев и как ще се позиционира неговото правителство:

"Оттук нататък ние ще видим партийният лидер Румен Радев и вероятният министър-председател Румен Радев как ще се позиционира неговото правителство, каква политика ще води и на базата на това ще видим дали съмненията и подозренията на базата на предишните му изказвания се оправдават или не.“

В студиото външният министър коментира и поскъпването на живота у нас. Повишаването на цените не се дължи на въвеждането на общата европейска валута, а на допускането на спекулативно покачване на цените, заяви Надежда Нейнски. Уточни, че спекулативното покачване на цените е започнало много преди въвеждането на еврото.

По думите ѝ малките търговци са най-засегнати от липсата на контрол върху борсите.

"Малките магазинчета, които са много по-масови, обаче купуват продуктите си от борсите. Ако борсите започнат спекулативно покачване на цените и не е в състояние това нещо да бъде контролирано, те оскъпяват на практика, тяхната стока се оскъпява.“

Коментира и заема за Украйна. България не носи финансов риск по европейския заем, категорична е Нейнски.