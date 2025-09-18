ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
Разходите са нещо, което правителството може изцяло да контролира, докато данъчните приходи зависят от икономическата обстановка, посочи той.
Капиталовата програма през последните няколко години не се изпълнява, за да се покриват нужди от текущите разходи, напомни икономистът.
"Разходите за капиталовата програма не трябва да бъдат пипани. Не е там проблемът."
По думите му, политиците вдигаха разходи с обещанието, че няма да се вдигат данъци, а "техните безразсъдни решения" са довели до това сега да се мисли за вдигане на данъците.
Той определи като "пълно фискално малоумие" автоматичното фиксиране на заплати отвъд индикатори на продуктивност.
Вдигането на преките данъци също може да свие потреблението, но вдигането на ДДС може да има най-лош ефект върху икономическата активност в страната, която се движи почти изцяло от потреблението – огромен фокус върху работните заплати при почти липсващи инвестиции, обясни Вулджев.
"Не е мистерия къде трябва да се случи фискалното преструктуриране. Всеки знае къде."
Възможно е превишаване на лимита на дефицита тази година, но няма да е драматично, допуска икономистът. Той не изключва с влизането ни в еврозоната "допълнително да се разпусне фискалната политика и дефицитът да задълбае още повече".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал
09:24 / 18.09.2025
Анализатори: Опозицията е разединена, няма как математически да с...
09:23 / 18.09.2025
Хотелиер: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия
08:10 / 18.09.2025
Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лен...
08:35 / 18.09.2025
Температурите тръгват нагоре
08:09 / 18.09.2025
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:23 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS