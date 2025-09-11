ЗАРЕЖДАНЕ...
Вълчев по повод темата за еврото: Учебниците ще се променят, но няма да се печатат предварително
"Знаете, че след 1 клас учебници ползват 3 години, ще има информационни табла и допълнителни информационни материали в училищата. Училищата ще проведат урок или беседа с учениците, така че няма да се налага предварително печатане на учебниците. Аз мисля, че бързо ще се запознаят учениците с новите банкноти и моменти. Това ще се съдържа в информационните табла. Особено големите ученици бързо ще превключат, за малките ще трябват и допълнителни разговори", каза още той.
"Финансовите и паричните взаимоотношения са задължителна част от нашия живот. Последните промени в учебните промени са от преди 9 години. Тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност. Ако погледнете учебните програми по технологии и предприемачество 5 – 7 клас ще видите редица теми, свързани с бюджет, кредит, приходи, разходи още в прогимназиален етап. В 7 клас децата учат проста лихва, след като са научили процент, след като имат
необходимата математическа база. Това е в учебната програма по математика", коментира просветният министър.
"Мисля, че в 10 клас учат сложна лихва, има и други теми, свързани с финансовата математика в учебните програми. Това не означава, че са достатъчно. Те могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещи промени в учебните програми. Тези т.нар. допълнителни компетентности бяха заложени в учебните програми, но проблема с българските ученици е по-скоро с базовата и функционалната грамотност, а не толкова с финансовата грамотност", каза още той.
"По информация от края на миналата седмица в 700 продължаваха ремонтите. Общо 1500 училища се ремонтират. В момента е почти всички училища се изграждат т.нар. Stem центрове. Една част от училищата вече ги изградиха, 2200 stem проекта се реализират. Основната част от училищата, които няма да бъдат приключили ремонтите са такива, които изграждат Stem центрове", каза Вълчев.
"По прогноза информация 250 ремонта ще продължат и след началото на учебната година. Малка част от тях ще са цялостни. Всички училища ще започнат учебната година, макар че при някои това ще бъде на повече от едно място. Нямаме информация към днешна дата, но това може да се промени във всеки един момент, тъй като училищата чакат Акт 16, за да започнат на 15 септември. Имаме някои училища, които са на ръба да започнат в собствената си сграда, но имат резервни варианти, така че надяваме се, да няма училище което да не започне на 15 септември. Към днешна датата информацията е че всички ще започнат учебния процес, макар че някои няма да са в техните сгради, защото се ремонтират", обясни той.
"50 проекта се изпълняват по Плана за възстановяване и устойчивост за модернизация на училищната материална база. Това са проекти за цялостна модернизация, които се случват в отделни училища. Училищата са 2 400. Детските градини са близо 2 000. Всяка година между 1000 – 1 500 се ремонтират. Тази година имам по-висока активност в 1480 се извършват ремонти, 800 са приключили. Надяваме се, че навсякъде ще се провежда нормален учебен процес тъй като ремонтите малко или много възпрепятстват най-удобния и нормален учебен процес, но няма как без ремонти да подобри материално-техническата база", коментира Красимир Вълчев.
