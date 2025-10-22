ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища
"Няма да слагаме металдетектори във всички училища", каза още просветният министър.
“Ние като общество разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в тях. По този начин тя може да помогне да се преборим с агресията", обясни Вълчев.
"Факт е, че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават", добави той.
"Учителят има трудна задача и влиза в неравна конкуренция с мощни информационни среди. Аз бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш възможно най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие. В тинейджърска възраст развитието на един младеж е такова, че той се развива повече физически, отколкото частта на мозъка му засягаща рационалността", обясни министърът.
Формирането на нагласи не гарантира, че всяко едно дете ще може противодейства на случаите на насилие. Според министър Вълчев отговорността е споделена и с родителите.
"Със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици", добави още Вълчев.
По думите му става ясно, че има много мерки, които са в системата, финансират се проекти, има механизъм за реакция при агресия и веднага се активира съответният екип. "Но всички тези действия са последващи, въпросът е в претенцията, а тя в по-голяма степен е в това да възпитаваме децата си", добави той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови правила за шофьорските книжки в ЕС
09:55 / 22.10.2025
Предстои голяма промяна за Google Maps
09:22 / 22.10.2025
Борисов и Пеевски се разбраха за пълен мандат на правителството
09:03 / 22.10.2025
Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пи...
08:58 / 22.10.2025
Прокурор е в тежко състояние след нападение с чук
09:11 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в Елените не носят никаква отговорност
08:23 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS