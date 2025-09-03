ИЗПРАТИ НОВИНА
Вълчев: НВО по математика измерва интелигентност, няма да направи частните уроци по-рентабилни
Автор: Илиана Пенова 14:53
©
Изпитът по математика тази година няма да се различава значително от този през изминалите години. Ще включва задачи, свързани с природни науки, но ще си остане изпит по математика. И преди учениците решаваха практически задачи – това, което се променя сега, е, че тези задачи ще бъдат заложени още от самото начало. Това заяви на брифинг в Минстерски съвет просветният министър Красимир Вълчев.

"Няма да се изисква наизустяване на формули", категоричен е той.

"Целта е учениците да могат да решават практически задачи. Това, което им създава трудност, е трансформирането на реална ситуация в математическа задача. Ще се изискват базови понятия – например да разбират какво е ват или волт. Задачите може да включват изчисляване на мощност, но без да е необходимо да помнят физически формули", обясни Вълчев.

По думите му, вече са публикувани примерни варианти.

Вълчев заяви, че що се отнася до частните уроци, има две основни причини за тяхната популярност:

Част от родителите искат да осигурят предимство на децата си при Националното външно оценяване.

Натрупаните дефицити вследствие на невъзможността учебният материал да бъде ефективно усвоен.



"Този изпит обаче няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото ще измерва интелигентност и способност за прилагане на знания, а не заучаване на готови формули и отговори", каза още той.


03.09.2025 Майка на седмокласник от Пловдив атакува в съда новия формат на НВО
01.09.2025 Нов иновативен метод ще помага на учениците в подготовката за НВО
28.08.2025 Нови правила за матурите: Какво се променя?
27.08.2025 МОН заменя НВО по математика
24.07.2025 Председателят на синдикат "Образование": Промените на МОН няма да променят резултатите на учениците
23.07.2025 Иде голяма промяна след 7 и 10 клас






Пеевски: Ще направя много разкрития
13:43 / 03.09.2025
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без пр...
12:39 / 03.09.2025
Полицаите убили арестувания в Казанлък с юмруци и ритници
12:24 / 03.09.2025
Асен Василев: Премиерът е фигурант
12:28 / 03.09.2025
Експерти: Пожарът в Пирин вероятно е най-големият горски пожар в ...
13:44 / 03.09.2025
Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе...
12:02 / 03.09.2025

