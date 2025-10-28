ИЗПРАТИ НОВИНА
Вълчев: Да нямаме инженери е една от най-големите заплахи!
Автор: Илиана Пенова 16:13
©
Необходима ни е национална политика за кариерно ориентиране, чрез която да обвържем образованието с пазара на труда. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който инициира среща с кариерните консултанти от цялата страна. Те са позиционирани във всички области и работят пряко с учениците в избора им на образование, което да им помогне в бъдещата професионална реализация.

Предстои обособяването на Национален кариерен център, а консултантите ще получат вече статут на педагогически специалисти, стана ясно по време на срещата. "Това е стъпка, която ще ни помогне да координираме по-добре на национално ниво вашата работа“, подчерта министърът. Той апелира за участието им в изготвянето на Правилника на бъдещия център, както и в разработването на насоки за национални кариерни политики, обучения на учители, изготвянето на програми по области за посещения на предприятия и институции.

Министър Вълчев обсъди с консултантите предизвикателствата в тяхната работа. Фокус бе поставен на нуждата децата с математически способности от ранна възраст да бъдат ориентирани към технически професии. "Да нямаме инженери е една от най-големите заплахи за социално-икономическото развитие на страната ни и вие можете да допринесете много за преодоляване на този проблем“, каза Красимир Вълчев. По думите му се предприемат много мерки в тази насока – все повече ученици се обучават в паралелки със STEM профили, приемът във висшите училища се обвързва с изпити по физика и математика и др.

Заместник-министър Наталия Михалевска постави акцент и върху насочването на деца и ученици от уязвими групи към професии и квалификации, които могат да им дадат възможност за бърза професионална реализация.

В срещата участваха главният секретар на МОН Любомир Йосифов и директори на дирекции в МОН и експерти.







