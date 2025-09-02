Вторият по големина резервен актив в света с рекорден ръст

© Цената на златото, вторият по големина резервен актив в света след валутите, достигна исторически максимум във вторник, като регистрира шести пореден ден на растеж. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ ще понижи основната лихва още този месец.



Тази сутрин спот цената на златото се повиши с 0,5% до 3 493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3 508,50 долара. Фючърсите с доставка през декември се повишиха с 1,4% до 3 564,40 долара за тройунция.



"Очакванията за забавяне на икономиката и понижение на лихвите в САЩ поддържат интереса към благородните метали", коментира финансовият анализатор на Capital.com Кайл Родда.



Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство относно независимостта на УФР, след като президентът Доналд Тръмп критикува централната банка и нейния председател Джером Пауъл. Финансовият министър Скот Бесент обаче заяви, че УФР трябва да остане независим.



Според инструмента CME FedWatch пазарите оценяват на 90% вероятността УФР да намали лихвата с 25 базисни пункта на заседанието на 17 септември.



Златото обикновено се представя добре при ниски лихви, а поевтиняването на долара го прави по-достъпно за чуждестранни купувачи. Последните данни показаха, че индексът на личните разходи за потребление (PCE) в САЩ е нараснал с 0,2% на месечна и 2,6% на годишна база, което съответства на очакванията.



Инвеститорите сега насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ в петък, които ще дадат по-ясна представа за бъдещите действия на УФР.



Сред другите благородни метали среброто се повиши с 0,1% до 40,71 долара за тройунция, след като в предходната сесия достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. Платината нарасна с 1% до 1 415,70 долара, а паладият поевтиня с 0,7% до 1 129,03 долара за тройунция.