ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи
Автор: Десислава Томева 15:17Коментари (0)261
©
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи. Според последните данни на Международната агенция за изследване на рака (IARC) през 2022 г. в страната са отчетени 18 794 смъртни случая от злокачествени заболявания. Новообразуванията са втората водеща причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания и представляват около 16,5% от всички починали през 2023 г., или 258,8 на 100 000 души население. Това са хиляди загубени човешки животи, тежка социална травма и значителен финансов разход за системата на здравеопазването.

Сред всички локализации има една група тумори, които са предотвратими – тези, причинени от човешкия папилома вирус (HPV). България регистрира средно над 1000 нови случая на рак на маточната шийка годишно и около 500 смъртни случая. Почти всички от тях са свързани именно с HPV, а вирусът допринася и за развитието на още няколко вида рак.  С други думи, говорим за стотици случаи на смърт всяка година, които могат да бъдат предотвратени.

Международният опит показва, че ваксината срещу човешкия папилома вирус има ефект. По данните на Международната агенция за изследване на рака (IARC) няколко европейски държави постигат значителни резултати в борбата с рака на шийката на матката. В Швеция рискът от заболяване е с близо 90% по-нисък при жени, имунизирани преди 17-годишна възраст. В Дания, където ваксинацията е полово-неутрална, обхватът е над 80% както при момичета, така и при момчета. Португалия също показва впечатляващи резултати: ваксинално покритие от 91% за първа доза при момичета и 76% за пълен курс още през 2021 г., съчетано с организиран скрининг с активни покани. Ирландия пък успява  да разшири до 78% обхвата сред учениците още през 2022/2023 г., благодарение на училищната си програма.

За разлика от тези добри примери, във Франция покритието към края на 2023 г. е 54,6% с една доза при момичетата и едва 25,9% при момчетата, а Полша – въпреки старта на безплатна национална програма през 2023 г. – отчита около 18% обхват при 12–13-годишните след първите шест месеца на кампанията. Най-тежката картина е в Румъния, където всяка година се регистрират над 3 300 нови случая и 1 800 смъртни случая от рак на маточната шийка – показателно какво се случва, когато няма работеща ваксинационна и скринингова политика.

У нас ваксината е налична безплатно от 2012 г., а  приложението е  оставено на доброволен избор, без сериозна организация и кампания, пишат в седмичния си бюлетин от ИПИ, цитирани от "Фокус".

Резултатът е силно незадоволителен:

– обхватът сред 15-годишните момичета е спаднал от 21% през 2016 г. до едва 7% през 2023 г. За повече от десетилетие (между 2012 -2024г. ) са приложени едва 92 хиляди дози – колкото в една средна по големина европейска държава се поставят за няколко месеца.

И все пак има сигнали за промяна. Данните показват, че през 2024 г. броят на момичетата, получили първа доза, е почти два пъти по-голям спрямо 2023 г. Това съвпада с решението на Министерството на здравеопазването да премине към 9-валентната ваксина (с най-широко покритие) и да стартира нова петгодишна Национална програма за превенция на HPV (за периода 2025–2030 г.).

Програма, приета от Министерския съвет през април 2025 г., залага няколко важни нововъведения.

– Включени са не само момичетата на възраст 10–14 години, но и момчетата (10–14 г.), а до 2029 г. – и догонващи групи до 21 години;

– Осигурен е достъп до 9-валентна ваксина, която предпазва от най-честите онкогенни типове вирус;

– Предвиждат се информационни кампании и разширяване на мрежата за прилагане чрез общопрактикуващи лекари и регионални здравни инспекции.

Програмата е стъпка в правилната посока, но остава да се види дали тя ще остане поредният документ с добри намерения.

Дори и при идеален ваксинационен обхват, скринингът остава критичен елемент за ранното откриване и лечението на рака. За съжаление, България е сред малкото страни в ЕС, които нямат действащи национални скринингови програми – не само за рак на маточната шийка, но и за рак на гърдата, дебелото черво и простатата. През годините са се провеждали различни инициативи за скрининг и профилактика, но  с недостатъчно широк обхват, липса на координация и ниско ниво на информираност сред гражданите.

Липсата на скринингови програми сред населението е още една причина смъртността от предотвратими онкологични заболявания у нас да е сред най-високите в Европа. А опитът на държавите, които успешно се справят с борбата с онкологичните заболявания показва, че  превенцията е най-евтиното лечение – вместо да бъдат харчени милиони за късно лечение с неясен изход, далеч по-добър резултат дават ефективна профилактика и превенция.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов за Иван Демерджиев: Неадекватен човек
15:16 / 30.08.2025
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
15:16 / 30.08.2025
Киселова: Приоритетите на правителството са три
12:25 / 30.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:05 / 30.08.2025
56-годишен мъж е пострадалият при пожара край Лясковец, спасени с...
13:17 / 30.08.2025
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10...
11:53 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: