Всички, които ще пътуват утре по АМ "Тракия", трябва да прочетат това

© На 18 септември, временно ще се променя организацията на движение по АМ "Тракия" в Софийска област за извършване на геодезическо заснемане и частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.



От 8 ч. до 18 ч. движението в отсечката от 24-ти до 34-ти км на АМ "Тракия", в посока Бургас, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата.



на 18 септември от 9 ч. до 19 ч. ще се работи и между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.