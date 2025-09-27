ИЗПРАТИ НОВИНА
Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани хора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:52
© NOVA
Какви измами заплашват по-доверчивите с наближаването на въвеждането на еврото? Началникът на Сектор "Измами" в Главна дирекция "Национална полиция" Златка Падинкова обясни в ефира на NOVA кои са най-актуалните сценарии, по които измамниците заблуждават гражданите. Тя даде и конкретни съвети за защита.

Към момента официално няма регистрирани случаи на измами, свързани с предстоящото въвеждане на еврото, освен единичен сигнал до ГДБОП.

"Със сигурност обаче измамниците ще се възползват от темата", смята Падинкова.

Тя напомни, че курсът е фиксиран и обмяната ще бъде безплатна в рамките на шест месеца – в банкови клонове и офиси на "Български пощи". Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено и без краен срок.

"Хората не трябва да се доверяват на непознати, които предлагат по-добър курс или съдействие за превалутиране", подчерта началникът на Сектор "Измами".

Нови телефонни измами

Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани хора, а не само възрастни в малки населени места. Измамниците се представят за полицаи или служители на Централната банка и убеждават жертвите, че от тяхно име се тегли кредит. "В комуникацията няма пауза – жертвата е държана на телефона с часове, за да не може да разсъждава", обясни Падинкова.

Сред потърпевшите има хора на възраст 22–23 години. Загубите стигат до 100 000 лева. В някои случаи те са убедени да изтеглят кредит, за да "осуетят" измама, а парите се прехвърлят към сметки или криптоадреси.

Онлайн и романтични измами

На мода са и измами в сайтове за обяви. При тях продавач предоставя данни за банковата си карта и тя бива източена.

"Най-сигурният начин е наложен платеж. Няма как някой да ви плати предварително за стока", предупреди експертът.

Продължават и т.нар. "романтични измами", в които жертви – най-често жени, влизат в контакт с мними профили на известни личности. Сред използваните образи са популярни турски актьори, български артисти, дори Роби Уилямс.

"Целта винаги е една – да се установи емоционална връзка, след което да се поискат пари", каза Падинкова.

"Ако някой ви поиска пари по телефона или онлайн – не се доверявайте. Проверявайте информацията в официални източници и сигнализирайте полицията", препоръча Падинкова.







