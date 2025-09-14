ИЗПРАТИ НОВИНА
Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
Автор: Десислава Томева 15:05
©
V.Vasilev Photography - Studio Foss
Без вечеря на свещи в скъп ресторант, без помпозност, а само сред приятели...Едно момче поиска ръката на едно момиче на най-знаковото място в Благоевград.

Младите хора носеха българският трибагреник, а бъдещото семейство си даде обещание пред Кръста.

Толкова е истинско и трогателно! Впечатлява ни обаче, защото повечето заветни "да" се казват по традициите на запада. Момичетата имат "моминска вечер", момчетата "ергенска". От ритуалите изключихме тъпаните и гайдите, хората, но включихме свалянето на жартиер със зъби...

Да са щастливи тези двама млади благоевградчини и дано кръстят детето си в църква, а не с балони.








