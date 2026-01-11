ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все още е тежко положението в Родопите, в сила е обход
Екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление-Смолян са на терен и продължават работата по разчистването и на втората пътна лента, за обезопасяване на участъка и пускане на движението във възможно най-кратки срокове.
Шофьорите могат да ползват и въведения през вчерашния ден обходен маршрут: Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Поради паднала земна маса около 13:30 ч. е въведено ограничение за двупосочно движение в една лента и по път II-82 София – Самоков в района на ВЕЦ "Пасарел". Незабавно са предприети действия по премахване на скалната маса и обезопасяване на участъка. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
