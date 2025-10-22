ИЗПРАТИ НОВИНА
Връчиха патента на първия ни почетен консул в Кралство Норвегия
Автор: Цвети Тончева 08:10Коментари (0)49
©
виж галерията
Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия Десислава Иванова връчи на тържествена церемония в българската резиденция в Осло екзекватурата и консулския патент на първия почетен консул на Република България в Кралство Норвегия Кирил Кутин - авторитетна личност в международните музикални среди и в норвежкото общество, предаде репортер на "Фокус". Почетният консул Кирил Кутин ще бъде със седалище в Ставангер и с консулски окръг областите Руголанд, Вестланд и Агдер.

За първи път България ще има почетно консулство в Кралство Норвегия, като на длъжността е назначен музикант и диригент. 

В приветственото си слово посланик Иванова подчерта значението на института "почетен консул" за развитието на двустранните отношения и за популяризирането на България, включително нейната икономика и култура. Тя изрази надежда, че назначаването на първия български почетен консул, базиран в един от най-развитите норвежки региони, ще допринесе за по-нататъшното задълбочаване на двустранните връзки с Норвегия, с която България споделя общи ценности и има отлични отношения в рамките на общото членство в НАТО и Европейското икономическо пространство.

Българският посланик пожела успех на пъчетния консул Кирил Кутин във високо отговорната му дейност и изрази увереност, че тя ще допринесе и за издигането на авторитета на българската общност в Ставангер, региона му и в Норвегия като цяло.

Кирил Кутин от своя страна заяви, че опитът му и активната му ангажираност в културния сектор на Норвегия ще му позволят да служи на интересите на България и да съдейства за укрепване на двустранните връзки.

Зам.- генералният директор по европейските въпроси и международната търговия, отговарящ пряко за България г-н Йон Ерик Стрьомо, изрази увереност, че това ще даде пореден тласък на работата за активизиране на двустранния диалог. Приветствия поднесоха и доаейенът на дипломатическия корпус г-жа Андреа Густович-Ерцеговач, извънреден и пълномощен посланик на Хърватия, която акцентира върху полезността на инструмента "почетен консул".

Шетил Кране, председател на Корпуса на почетните консули в Кралство Норвегия разказа кратка история за създаването на Клуба на почетните консули, които днес са над 200 в Норвегия. Той също поздрави сърдечно новия почетен консул Кирил Кутин с "Добре дошъл“ в клуба на почетните консули и изказа силна убеденост, че той ще е от хората, които ще работят добре.

Гости на събитието бяха още представители на Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, на Източната търговска камара, на дипломатическия корпус, както и представители на българската общност и нейните структури

Кирил Кутин е основател и директор на Международния пианофестивал в Ставангер, който е единственият международен пианофестивал в Норвегия, в който участват включително и български музикални изпълнители. Той има сериозна кариера като музикант-солист, свири на големи сцени в Европа, Близкия изток, САЩ. Завършил е със златен медал националното училище по музика "Любомир Пипков“ в София. Висшето си образование получава в Българската държавна консерватория през 2001 г., последвано от следдипломна квалификация по изпълнение на пиано в Университета в Ставангер през 2018 г.

Талантът му е признат с множество награди на престижни международни конкурси. В допълнение към музикалната си кариера, Кирил Кутин е ангажиран с образователна дейност, като споделя знанията си чрез майсторски класове по пиано и камерен ансамбъл.

Церемонията по повод официалното откриване на Почетното консулство на България и свързаният с нея празничен концерт са планирани за 24 октомври 2025 г. в град Ставангер. Специален гост на събитието ще бъде изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина г-жа Райна Манджукова.







