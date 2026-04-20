Според синортиците от НИМХ днес преди обяд над страната ще има висока и средна облачност, по-значителна над западните райони. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира - ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източните, планинските и южните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен западен вятър, а в Източна България почти през целия ден – умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, по Черноморието - между 15° и 18°, за София – около 20°.

Във вторник и сряда ще има значителна облачност и валежи, на повече места и повече по количество в Южна и Източна България. В планините над 1500 m ще вали сняг. Вятърът ще е до умерен със северна компонента, с него дневните температури ще се понижат значително, в сряда минималните ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.

През следващите дни ще има променлива облачност, в четвъртък на отделни места все още е възможно да превали слаб дъжд, а в петък вероятността за валежи е малка. След временно отслабване и стихване, вятърът от северозапад отново ще се усили. Минималните температури ще се понижат, а дневните ще се повишават бавно.

В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще отслабне, за кратко ще се ориентира от юг-югозапад и ще се затопли още - максималните температури в по-голямата част от страната вече ще са около 20°.