|Времето рязко се обръща
Очакват се проливни валежи, коментират още синоптиците.
Силни южни ветрове през уикенда
Преди развалянето на времето в събота и неделя се очакват силни и топли южни ветрове. На места в Централна Северна България и във Врачанския Балкан поривите ще достигат 80–100 км/ч. Най-интензивни ще бъдат ветровете в районите близо до северните склонове на Стара планина, където фьоновият ефект ще допринесе за допълнително повишение на температурите.
Температурите скачат до 18–19 градуса
Под влияние на южния поток температурите ще се повишат рязко. В много райони на страната, особено в Централна Стара планина, Пловдивско и Врачанско, термометрите ще показват 15–16 градуса, а на отделни места – до 18–19 градуса по Целзий. Усещането ще бъде по-скоро пролетно, отколкото зимно.
Студен фронт с гръмотевици и рязко застудяване
Късно следобед в неделя и през нощта срещу понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. С него се очаква рязка промяна на времето – развитие на купесто-дъждовна облачност и гръмотевични бури. Ще има условия и за шквалови явления, особено в Централна и Източна България.
След преминаването на фронта температурите ще започнат да се понижават чувствително, а валежите постепенно ще преминават от дъжд в сняг в по-високите райони и на места в Северна България.
Предстои динамичен период, в който времето ще демонстрира целия си арсенал – от пролетна мекота до зимна изненада.
