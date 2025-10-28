ЗАРЕЖДАНЕ...
|Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
В следобедните часове днес се предвижда да започне полагане на маркировка в платното за София в ремонтирания участък от АМ "Тракия“ в област Пазарджик между 90-и и 98-и км. При добри метеорологични условия около 16 ч. ще бъде ограничено движението в платното за столицата. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, в което ще са обособени по една лента в посока.
Припомняме, че асфалтовите работи по 8-километровото трасе завършиха през миналата седмица, като отсечката е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи. В момента трафикът за Бургас преминава без ограничения в обновено платно, което е и с нова маркировка, а в платното за София са поставени бализи между лентите, тъй като предстои полагането на маркировката.
На АМ "Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия прогнозно строително-монтажните дейности на участъка в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
