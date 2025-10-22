Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-16

© Булфото Последните два самолета F-16 по първия договор със САЩ ще дойдат до края на годината. Освен самите изтребители, ще бъдат доставени и резервните части за тях", заяви пред Комисията по отбрана военният министър Атанас Запрянов.



По думите му засега стоят в САЩ. "Процедурата е такава, докато не дойдат всички самолети няма как да бъдат доставени. Ще дойдат и тренажорът, и резервни двигатели, устройства и агрегати", допълни Запрянов.



"Работата по проектите, свързани с модернизацията на армията тече в съответствие с плановете за изпълнението им. Очаква се транспортиране на техниката за "Страйкър"-ите от Америка до България", каза още министърът.