Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-16
Автор: Ваня Кузманова 17:20Коментари (0)165
© Булфото
Последните два самолета F-16 по първия договор със САЩ ще дойдат до края на годината. Освен самите изтребители, ще бъдат доставени и резервните части за тях", заяви пред Комисията по отбрана военният министър Атанас Запрянов.

По думите му засега стоят в САЩ. "Процедурата е такава, докато не дойдат всички самолети няма как да бъдат доставени. Ще дойдат и тренажорът, и резервни двигатели, устройства и агрегати", допълни Запрянов.

"Работата по проектите, свързани с модернизацията на армията тече в съответствие с плановете за изпълнението им. Очаква се транспортиране на техниката за "Страйкър"-ите от Америка до България", каза още министърът.


18.10.2025 Още два самолета F-16 пристигнаха в Граф Игнатиево
16.10.2025 Командирът на ВВС: F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
03.10.2025 Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево
29.09.2025 Атанас Запрянов: Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
09.08.2025 Министър Запрянов с информация за шестте F-16, които трябва да пристигнат
02.07.2025 Запрянов: Наземното оборудване в Граф Игнатиево трябва да бъде монтирано до края на годината
9 години затвор получи "валиумният изнасилвач", арестуван в София...
15:08 / 22.10.2025
Предупредиха ни: Идват дъждове и ураганни бури с пориви до 100 км...
14:47 / 22.10.2025
Шофьор: Хайде вече да се научим как се минава през кръгово, а?
14:37 / 22.10.2025
Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната...
14:02 / 22.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Наистина ли еврото е "тойро"?
12:24 / 22.10.2025

Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
