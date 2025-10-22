ЗАРЕЖДАНЕ...
|Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-16
По думите му засега стоят в САЩ. "Процедурата е такава, докато не дойдат всички самолети няма как да бъдат доставени. Ще дойдат и тренажорът, и резервни двигатели, устройства и агрегати", допълни Запрянов.
"Работата по проектите, свързани с модернизацията на армията тече в съответствие с плановете за изпълнението им. Очаква се транспортиране на техниката за "Страйкър"-ите от Америка до България", каза още министърът.
