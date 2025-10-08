ЗАРЕЖДАНЕ...
|Военен самолет транспортира дете за спешно лечение в Германия
На борда на самолета бяха майката и трима лекари от Университетска многопрофилна болница "Пирогов“ - гр. София. Самолетът кацна в 14.27 ч. на летище Кьолн-Бон в Германия, откъдето детето бе транспортирано за настаняване за лечение. В 18.50 ч. самолетът се завърна обратно в нашата страна.
Задачата по авиомедицинска евакуация осъществи успешно екипаж с командир майор Николай Георгиев, помощник командир капитан Калоян Атанасов, борден инженер старши лейтенант Камен Димитров и бордна домакиня младши сержант Габриела Михайлова.
