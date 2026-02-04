ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Внимание: Опасност от поледици и наводнения утре
Най-значителни ще са валежите в крайните южни райони (най-вече Рило-Родопската област) и покрай Стара планина в областите Стара Загора и Сливен – до 30-60 л/кв.м. на места.
Опасни поледици се очакват във Видинско, Монтанско, Врачанско, Плевенско и Ловешко. Приземните температури за 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 ч. в четвъртък, ще са предимно отрицателни и с наличната снежна покривка ще са предпоставка за замръзването на всяка капка в допир до повърхност моментално, предупреждават още от Meteo Bulgaria.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 396
|предишна страница [ 1/66 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"ДПС – Ново начало" при Йотова: Служебният премиер трябва да има ...
10:30 / 04.02.2026
Радостин Василев за предложението за смяна на председателя на НС:...
10:09 / 04.02.2026
Велева: Защо Цветанка Ризова по време на разговора си с Борисов и...
09:29 / 04.02.2026
Царското семейство: Княз Кирил никога не се е срещал с Джефри Епс...
09:21 / 04.02.2026
Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
09:21 / 04.02.2026
Хижа "Петрохан" е препродадена на частен собственик, известен кат...
08:53 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS