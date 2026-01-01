ИЗПРАТИ НОВИНА
Влизаме в 2026 година с удължителен бюджет – какво означава това за личните ни финанси
Автор: Десислава Томева 08:32
©
България започва 2026 година не с приет първи бюджет в евро, а с действащ удължителен закон за бюджета от миналата година. Това променя картината значително за личните финанси и държавните разходи.

Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи за първите месеци на 2026 г., до приемането на редовния държавен бюджет и бюджетите на НЗОК и ДОО. Законът важи не за повече от три месеца и се прилагат изискванията на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. По време на изпълнението му се прилагат и правилата за превалутиране, въведени с закона за въвеждане на еврото.

ФОКУС обобщава как това ще се отрази върху личните ни финанси.

Социални плащания и помощи

– Всички социални плащания и помощи се запазват на нивата от 2025 г.

– Плащанията са гарантирани и се приоритетизират при разпределение на бюджета.

Заплати в публичния сектор

– Основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. не могат да се намаляват или увеличават в рамките на заеманата длъжност.

– Изключение правят заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация за инфлация, която обхваща натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация.

С постановление на Министерския съвет минималната работна заплата за 2026 г. е 1213 лв. или 620,20 евро. Този размер е административно определен и ще важи до приемането на редовен бюджет.

Осигуровки и данъци

– Осигуровките остават на нивата от края на 2025 г.

– Данъците също не се променят, освен ако не бъдат направени отделни законови решения през годината.

Празноти и лимити

Удължителният закон урежда празноти, които Законът за публичните финанси не покрива:

– Ако приходите за съответния период са недостатъчни, лимитите за разходите се намаляват пропорционално.

– Приоритет имат заплатите и социалните плащания, които се изплащат в пълен размер.

Местни данъци и такси

– Ако до 31 януари 2026 г. общинските съвети не са одобрили план-сметките за 2026 г. и/или не са приели съответните актове, таксата за битови отпадъци се запазва на нивото от 2025 г.

– Общините ще предоставят информация за напредъка по приемане на актовете в края на всяко шестмесечие до 2028 г.

Влизането в еврозоната е историческо събитие, но финансово годината започва с удължителен бюджет. С други думи: плащанията са гарантирани, но всички планирани увеличения и промени се отлагат до приемането на нов редовен бюджет.


