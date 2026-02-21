ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем
Техническото и експлоатационното състояние на язовирите се следи както от собствениците и операторите – НЕК ЕАД, "Напоителни системи“ ЕАД, "Земинвест“ ЕАД и ДП УСЯ, така и от областните управители, кметовете, ГД ПБЗН и служителите на ДАМТН. При необходимост се извършват проверки на място за осигурените от собствениците мерки за недопускане на аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация.
Във всички опасни точки има екипи на място, които следят ситуацията. Поддържа се и постоянна връзка с Националния оперативен център, като към момента няма постъпили сигнали за аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях на територията на страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 480
|предишна страница [ 1/80 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026
АПИ с последна информация за зимната обстановка
12:50 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS