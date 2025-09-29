© Фокус Зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация“ Слав Монов и зам.- директорът на ГДБОП старши комисар Димитър Китанов дадоха брифинг във връзка със случая със задържани служители на ИА "Автомобилна администрация“ по сигнал за корупция, предаде репортер на Sofia24.bg.



Припомняме, че служителите на ИААА са поискали подкуп от тираджии, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс у нас.



Десислава Петрова заяви, че действията са предприети след сигнал на организатора на концерта. СДВР са реагирали незабавно, извършени са разпити, претърсване и изземване и обиски на лица. Вчера СГП е привлякла двама служители като обвиняеми за подкоп, че са приели сучи от 200 лв и 300 евро от чуждестранни водачи, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс", каза тя.



Тя добави, че на 28 септември СГП с постановление е привлякла двама обвиняеми за подкуп, за това, че са поискали и са приели - сумите от 200 лв от единия водач, 200 лв. от друг и 300 евро от трети шофьор. До момента те са задържани от СГП за срок от 72 часа. Утре ще се вземе решение за задържане под стража на двамата обвиняеми. Петрова заяви, че е имало изключително добро взаимодействие със СДВР и с автомобилната администрация.



Ако досъдебното производство приключи с тази квалификация, която в момента е работна, предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода до 6 години, глоба от 5 000 до 10 000 лв., лишаване от пхрава, а именно да се заема определена държавна или обществена длъжност, дао се упражнява определена професия или дейност, както и конфискация до 1/2 от имуществото на виновните", заяви Десислава Петрова.



"Както каза и зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова, 22 композиции е трябвало да пристигнат у нас, като и 5 от тях са спрени от служитеби на ДАИ. И петимата водачи твърдят, че им е поискан подкуп под претекст, че са им проведени тахошайбшите. Трима са дали подкупа, а двама не са били съгласни. Имало е езикова бариера между предаващите и получаващите и са използвали Google Translate. Част от водачите не са имали сума, която им е поискана, и са ходили до близкия банкомат да теглят пари.



Намерихме 3 удостоверения, принадлежащи на чужди граждани от транспортни фирми и едно удостоверение, издадено на български граждани. Те смятам, че са взети в залог, за да получат по-късно суми, които не им се следват", каза Любомир Николов.



Той добави още: "При обиските в домовете на двамата обвиняеми са открити кутии от цигари със суми в евро и лева. Общата сума е около 43 000 евро и над 5 000 лева в брой. Проверяват се камери, които потвърждават данните на чуждите граждани. Има обосновани предположения, че ставаме свидетели на корупционни схеми. Не сме проверявали тахографите на камионите, но по данни на шофьорите, тези камиони са нови и не би следвало да има проблеми с техните уреди. Ставаме свидетели на корупционна схема и успяхме да задържим тези, коитоя извършват . Пострадалите са чужди граждани, които след 3 дни щяха да напуснат България".



"Двамата обвиняеми са отстранени от работа и занапред ще има нулева толерантност. Тези хора са дългогодишни служители от 2012 г. и не е имало сигнали срещу тях. Всички сигнали ни притесняват и ще бъдат предавани на органите на реда при установяване", каза изп. директор на ИА "Автомобилна администрация Слав Монов.



В агенцията е назначена вътрешна проверка. Имаме камери в автомобилите, ще изгледаме записите", каза той.



Димитър Китанов от ГДБОП заяви, че все още не може да се твърди, че е организирана престъпна група.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.