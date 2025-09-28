ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:05Коментари (0)366
© БНТ
Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора. Ние знаем кое е реално и кое е създадено от медиите, така да го кажем, това каза Владо Николов.

"Ако трябва да съм абсолютно обективен и да съм реалист ние знаехме, че имаме силен отбор и преди Световното първенство. Знаехме, че сме в една много силна изравнена група, но в по-лесния поток. И практически не знаехме по какъв начин ще играят момчетата, но бяхме създали достатъчно предпоставки да ни се получат хубави моменти", каза Николов пред БНТ.

Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват - каза той.

На финала, каза той, ще играем с отбор, който е по-силен от нас, но пък самочувствието по време на турнира, добрата игра, показана от момчетата, ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас.

"Не съм говорил с момчетата нарочно, за да не ги разсейвам от това, което им говорят треньорите. Така, че въпреки, знаейки, че имам доста познания по темата волейбол - не се наемам да говоря с децата нарочно. Но това, което бих искал да им кажа, но не съм им го казал е следното: на този финал не трябва да правят нищо повече от това, което правиха от началото на турнира. Трябва да играят най-добрия волейбол, който имат и след мача да са убедени, че са дали всичко това, което биха могли да дадат по време на срещата. Ако не стигне - това означава, че трябва да се върнат в залата и да работят още повече за следващата година. Ако стигне - всички ще бъдем щастливи".

Аз ги наричам деца, допълни Владо Николов, "защото 10 от тези деца са минали през школата на "Левски" т.е. те са пораснали пред очите ми буквално".

Вече няма да им казвам деца, а "вече млади мъже, защото наистина по време на този турнир те станаха мъже", допълни той.


Още по темата: общо новини по темата: 3
28.09.2025 Първият българин във Волейболната зала на славата: За нас е плюс, че треньорът ни е италианец
28.09.2025 Волейболните герои протягат ръце към златото
27.09.2025 Манол Пейков: Никакви късобуквени клетви, плюнки и тръшкания няма да го
спрат






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?...
07:56 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира ново ръководство
07:36 / 28.09.2025
Големи промени по "Тракия" и "Хемус"
07:36 / 28.09.2025
Дъждът идва
07:05 / 28.09.2025
Жена бе премазана, след като изпадна от автомобила при катастрофа...
20:14 / 27.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:16 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: