|Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
Според данните на МОН Нн 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.
Ето и конкретните цени, описани в сайта на училището, които всъщност могат да си позволят само доста заможни родители:
Международно училище Космос начално училище
Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR
Такса за училищни принадлежности - 400 BGN | 210 EUR
Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR
Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR
Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
Международно училище Космос Прогимназия
Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR
Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR
Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR
Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR
Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
COSMOS INTERNATIONAL Upper Secondary & Advanced
Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR
Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR
Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 2000 BGN | 1022 EUR
Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 9500 BGN | 4857 EUR
Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 18,000 BGN | 9203 EUR
LIMITED time OFFER - 30% Discount for enrolment by september 1
Monthly Paid Tuition (Sept-June) - 1,400 BGN | 715 EUR
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 9500 BGN | 4857 EUR
6,650 BGN | 3,392 EUR
Annual Tuition Paid in Full - 12,600 BGN | 6,426 EUR
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
ADDITIONAL FEES
Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 270 BGN | 138 EUR
Транспорт - 480 BGN | 245 EUR
Лагери - According to the offer
Джудо - 60 BGN | 31 EUR
Гимнастика - 60 BGN | 31 EUR
Breakdance - 60 BGN | 31 EUR
Народни танци - 50 BGN | 26 EUR
Шах - 40 BGN | 20 EUR
Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.
*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.
*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.
*Специална тарифа: 1 000 лв. за семейства, живеещи в Елин Пелин и Горна Малина
Структура на таксите - 2026/2027
КОСМОС МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ
Такса за кандидатстване за пробен ден * - 100 EUR | 195.58 BGN
Такса за училищни принадлежности - 300 EUR | 586.75 BGN
Депозит - 1,000 EUR | 1,955.83 BGN
Месечна такса за обучение (септ - юни) - 850 EUR | 1,662.46 BGN
Обучение, платено на 5 вноски (3% отстъпка) - 4,122 EUR | 8,061.93 BGN for spring and autumn term
Годишна такса за обучение, платена наведнъж (8% отстъпка) - 7,820 EUR | 15,294.59 BGN
Месечна такса за обучение за семейства от региона
Няма други отстъпки за тази специална цена - 680 EUR | 1,329.96 BGN
*Таксата за кандидатстване включва:
Пробни дни за вашето дете;
Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;
Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);
Транспортни услуги, ако е необходимо;
ADDITIONAL FEES
Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 180 EUR | 352.05 BGN
Транспорт с училищни автобуси от и до София - 250 EUR | 488.96 BGN
Транспорт с училищни автобуси в региона - 200 EUR | 391.17 BGN
Джудо - 60 EUR | 117.35 BGN
Гимнастика - 45 EUR | 88.01 BGN
Breakdance - 45 EUR | 88.01 BGN
Народни танци - 45 EUR | 88.01 BGN
Шах - 30 EUR | 58.67 BGN
Волейболен клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Хандбален клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Комикс клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Филмов клуб - 20 EUR | 39.12 BGN
Арт клуб
Лагери - Според конкретната оферта
Учебници за втори чужд език - 80 EUR | 156.47 BGN
Състезания - Заплащат се допълнително според таксата
Олимпиади - Заплащат се допълнително според таксата
Cambridge Checkpoint exams
Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.
*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.
*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.
