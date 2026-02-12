ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)317
©
виж галерията
Доста сериозен ценоразпис е публикувало на сайта си частното училище "Космос", в което е учил 15-годишният Александър Макулев, който е една от жертвите на сагата "Петрохан". Plovdiv24.bg припомня, че Министерството на образованието и науката инициира проверка в школото, за да се види дали момчето е ходило на училище. По изнесената информация става ясно, че той е имал дълги периоди на отсъствие, като последните такива - от 5 януари са нанесени със задна дата - на 3 февруари, едва когато се разбира, че е изчезнал.

Според данните на МОН Нн 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.

Ето и конкретните цени, описани в сайта на училището, които всъщност могат да си позволят само доста заможни родители:

Международно училище Космос начално училище

Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR

Такса за училищни принадлежности - 400 BGN | 210 EUR

Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR

Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR

Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

Международно училище Космос Прогимназия

Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR

Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR

Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EUR

Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EUR

Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

COSMOS INTERNATIONAL Upper Secondary & Advanced

Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EUR

Такса за училищни принадлежности - 500 BGN | 260 EUR

Депозит - 1,000 BGN | 510 EUR

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 2000 BGN | 1022 EUR

Обучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 9500 BGN | 4857 EUR

Годишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 18,000 BGN | 9203 EUR​

LIMITED time OFFER - 30% Discount for enrolment by september 1

Monthly Paid Tuition (Sept-June)​ - 1,400 BGN | 715 EUR​

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 9500 BGN | 4857 EUR

6,650 BGN | 3,392 EUR

Annual Tuition Paid in Full​ - 12,600 BGN | 6,426 EUR

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето ви по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

ADDITIONAL FEES

Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 270 BGN | 138 EUR

Транспорт - 480 BGN | 245 EUR

Лагери - According to the offer

Джудо - 60 BGN | 31 EUR

Гимнастика - 60 BGN | 31 EUR

Breakdance - 60 BGN | 31 EUR

Народни танци - 50 BGN | 26 EUR

Шах - 40 BGN | 20 EUR

Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.

*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.

*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.

*Специална тарифа: 1 000 лв. за семейства, живеещи в Елин Пелин и Горна Малина

Структура на таксите - 2026/2027 

КОСМОС МЕЖДУНАРОДНО УЧИЛИЩЕ

Такса за кандидатстване за пробен ден * - 100 EUR | 195.58 BGN

Такса за училищни принадлежности - 300 EUR | 586.75 BGN

Депозит - 1,000 EUR | 1,955.83 BGN

Месечна такса за обучение (септ - юни) - 850 EUR | 1,662.46 BGN

Обучение, платено на 5 вноски (3% отстъпка) - 4,122 EUR | 8,061.93 BGN for spring and autumn term

Годишна такса за обучение, платена наведнъж (8% отстъпка) - 7,820 EUR | 15,294.59 BGN

Месечна такса за обучение за семейства от региона

Няма други отстъпки за тази специална цена - 680 EUR | 1,329.96 BGN

*Таксата за кандидатстване включва:

Пробни дни за вашето дете;

Персонализирана обратна връзка за представянето на детето по време на пробните дни;

Осигурено хранене по време на пробния период (плодове, обяд, вечеря) snack);

Транспортни услуги, ако е необходимо;

ADDITIONAL FEES

Храна (плодове, обяд, следобедна закуска) - 180 EUR | 352.05 BGN

Транспорт с училищни автобуси от и до София - 250 EUR | 488.96 BGN

Транспорт с училищни автобуси в региона - 200 EUR | 391.17 BGN

Джудо - 60 EUR | 117.35 BGN

Гимнастика - 45 EUR | 88.01 BGN

Breakdance - 45 EUR | 88.01 BGN

Народни танци - 45 EUR | 88.01 BGN

Шах - 30 EUR | 58.67 BGN

Волейболен клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Хандбален клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Комикс клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Филмов клуб - 20 EUR | 39.12 BGN

Арт клуб 

Лагери - Според конкретната оферта

Учебници за втори чужд език - 80 EUR | 156.47 BGN

Състезания - Заплащат се допълнително според таксата

Олимпиади - Заплащат се допълнително според таксата

Cambridge Checkpoint exams 

Таксата се заплаща ежегодно и покрива разходите за допълнителни учебници и образователни материали, ученически пособия и материали за изобразително изкуство, библиотечни ресурси и свързаните с тях разходи.

*LIMITED-TIME OFFER: High School Tutition - 30% Discount for enrolments completed by September 1.

*Други отстъпки: Второ или трето дете - 10%; Отстъпките не могат да надвишават 15%.


Още по темата: общо новини по темата: 145
12.02.2026 Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
12.02.2026 Сандов: Познавах Калушев, ходил съм в хижата, виждал съм и момчето
12.02.2026 Доц. Борислав Цеков: Знаели ли са политици за извращенията в "Петрохан"?
12.02.2026 Мъжът, подал първия сигнал от Петрохан, е напуснал дома си
12.02.2026 Майка пред Бенатова: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
11.02.2026 Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Майка: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
08:30 / 12.02.2026
Интересен празник е днес, не кълнете
08:16 / 12.02.2026
20 градуса и пролет през уикенда, после до минус 4 и сняг
08:13 / 12.02.2026
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:01 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупира...
21:32 / 11.02.2026
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало...
20:58 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Бутат автогара "Север"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: