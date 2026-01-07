ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте средната пенсия у нас, но в евро
Приблизителни стойности на пенсиите в евро според данните на МТСП след индексацията през юли.
– Социалната пенсия за старост – 333,48 лв. става 170,50 евро
– Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 630,50 лв. става 322,36 евро
– Средна пенсия – 1012 лв. става 517,42 евро
– Максималната пенсия – 3400 лв. става 1738,40 евро
Важно е да отбележим, че става въпрос за средни стойности. При приемането на Бюджет 2026 и при условие, че индексирането на пенсиите остане по "швейцарското правило" се очаква след юли тази година средната пенсия да стигне 541,20 евро, а минималната 346,87 евро.
