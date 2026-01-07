Вижте средната пенсия у нас, но в евро

© Plovdiv24.bg От днес до 20 януари възрастните хора ще получат първите си пенсии в новата валута. Те ще могат да видят точната сума в евро онлайн, в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.



Приблизителни стойности на пенсиите в евро според данните на МТСП след индексацията през юли.



– Социалната пенсия за старост – 333,48 лв. става 170,50 евро



– Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 630,50 лв. става 322,36 евро



– Средна пенсия – 1012 лв. става 517,42 евро



– Максималната пенсия – 3400 лв. става 1738,40 евро



Важно е да отбележим, че става въпрос за средни стойности. При приемането на Бюджет 2026 и при условие, че индексирането на пенсиите остане по "швейцарското правило" се очаква след юли тази година средната пенсия да стигне 541,20 евро, а минималната 346,87 евро.