Геолози и проектанти започват спешен оглед на свлачището в местността "Райковски ливади“, което разруши 70-метров участък от пътя Смолян – Пампорово и наложи обявяването на бедствено положение в района. Мащабното природно бедствие доведе до пълно преустановяване на движението и прекъсване на ключови комуникации.

Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство и кмета на Смолян Николай Мелемов, информира Plovdiv24.bg. Градоначалникът определи гледката като "апокалиптична“ и мобилизира всички фирми с подходяща техника за оказване на съдействие, след като обяви бедствено положение.

Най-голямото свлачище

Процесът на свличане е започнал още сутринта, като първоначално е била засегната зона от около 10 метра. Само в рамките на няколко часа пукнатините са се разширили, обхващайки 70 метра от платното, а в следобедните часове земната маса е отнесла настилката в пропастта. Свличането е засегнало общо 6 дка площ, повличайки по склона десетки иглолистни дървета. Според кмета Мелемов това е най-голямото свлачище в България и на Балканите, като районът е бил обект на изследване и укрепване многократно през годините.

Активизирането на земните маси е довело до сериозни аварии в инфраструктурата – скъсан е газопровод, което е наложило незабавно спиране на газоподаването заради течове. Електрозахранването в района също е ограничено, като мрежата работи единствено за нуждите на уличното осветление.

Към момента експертите тепърва ще установяват дали е възможно изграждането на временен път за възстановяване на трафика, докато се подготви проект за трайно укрепване. Дотогава движението за всички превозни средства е преустановено в района на 4-ти км при "Райковски ливади“.

Шофьорите могат да използват следните обходни маршрути:

Път III-864 Пампорово – Стойките, последван от път III-866 Стойките – Смолян и обратно.

Пътят през прохода Рожен.