Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите
Автор: ИА Фокус 15:42
©
Vivacom публикува своя Годишен доклад за устойчиво развитие за 2024 г., който отразява ключовите постижения на компанията в сферите на иновациите, околната среда, социалната отговорност и корпоративното управление (ESG). В основата на доклада стои разбирането, че устойчивото развитие е ангажимент към подобряване качеството на живот – чрез технологии, които свързват хората, подкрепят общностите и създават нови възможности. С иновации като 5.5G, инвестиции в зелена енергия и фокус върху развитието на човешкия потенциал, Vivacom превръща устойчивостта в реална промяна. Докладът е поредното доказателство, че устойчивият растеж и технологичният напредък вървят ръка за ръка.

През 2024 г. компанията стана първият оператор в България и един от първите в света, който тества 5.5G технологията – стъпка, която отваря нови възможности за развитие на изкуствен интелект, индустриална автоматизация и съвременни дигитални услуги. Компанията също така значително разшири покритието си с високоскоростна свързаност. Само през 2024г. телекомът е предоставил достъп до надежден и бърз интернет в над 90 000 домове в 23 населени места в България.

Като част от United Group, Vivacom продължи да допринася за постигането на груповите цели чрез редица проекти, програми и инициативи. През 2024 г. компанията генерира 343 MWh слънчева енергия от собствени фотоволтаични инсталации и закупи 82 GWh с гаранции за произход, в подкрепа на целта си да премине към 100% зелена електроенергия до 2027 г. Благодарение на тези усилия, емисиите от обхват 1 и 2 са намалени с 38% спрямо 2020 г., а тези от обхват 3 – с 34% спрямо 2022 г. За поредна година, Vivacom успя да изпълни ангажимента си в управлението на отпадъци от оперативни дейности – компанията постигна 100% рециклиране на отпадъците от оперативната си дейност, възлизащи на 915 тона за година. Телекомът отчита и значителен напредък по проекта за рециклиране на медни кабели – над 429 тона са рециклирани само за една година – мащаб, който няма аналог в българския телекомуникационен сектор.

"Този доклад за устойчиво развитие на Vivacom за 2024 г. затвърждава дългосрочния ангажимент на компанията към ESG принципите и устойчивото развитие в България. Чрез иновации, отговорно управление и фокус върху реално въздействие, Vivacom продължава да бъде двигател на положителна трансформация в сектора и надежден партньор в изграждането на по-свързано и устойчиво общество“, коментира Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

В социалната сфера Vivacom продължи да инвестира в най-ценния капитал - хората и общностите: през 2024 г. телекомът постигна най-високото ниво на клиентска удовлетвореност до момента – 86%, и за четвърта поредна година беше класирана в Топ 10 на Световната телепорт асоциация (WTA). Компанията се ангажира активно и в развитието на своите служители – над 5 600 участници преминаха през вътрешни обучения, включително по теми като защита на личните данни, управление на проекти и лидерски умения. Vivacom беше отличен и с награда за ангажираност на служителите от Forbes HR Awards.

"Усилията ни през 2024 г. показват, че устойчивостта не е отделна инициатива, а част от всяко стратегическо решение в компанията. Във Vivacom зад всяка цифра стоят реални действия – от инвестициите във възобновяема енергия до пълното оползотворяване на оперативните отпадъци“, допълни Евгения Павлова, Мениджър "Устойчиво развитие“ във Vivacom.

Целият доклад за устойчиво развитие може да откриете ТУК.







