ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините
"Много хора влизат в магазина и тръгват към най-евтиното, тръгват към промоция, а това много често означава, че тръгват към най-ниското качество", заяви пред NOVA д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители".
Той коментира, че витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините. "Или тези продукти не се търгуват през обичайната търговска мрежа или се търгуват нелегално", обясни Иванов.
Не само цената е ориентир за качествен продукт. "Срещали сме имитиращи продукти на цена 20 лева на килограм", допълни той.
Според данни на КНСБ в България храните са едни от най-скъпите в ЕС, същевременно доходите ни са едни от най-ниските.
"От едно време битува мнението, че имаме качествени храни. За съжаление вече не е така", коментира д-р Иванов. "Няма цялостна методология, която да сравнява качеството на храните в отделните страни. Но в други страни никой не може да си помисли да произведе имитиращо сирене и т.н.", обясни той.
Единственият ориентир за потребителите остават етикетите, но дори и там няма пълна гаранция. Д-р Иванов посъветва потребителите да не се хвърлят на най-ниската цена и да четат внимателно етикетите.
В заключение, въпреки лекото поевтиняване на малката потребителска кошница, българите продължават да се сблъскват с високи цени на основни хранителни продукти и липса на ясни критерии за качество, което ги принуждава да правят компромиси с храната, която купуват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 791
|предишна страница [ 1/132 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Златото не бива да се разглежда като инвестиция, която н...
20:41 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
20:14 / 16.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
19:06 / 16.10.2025
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството...
17:21 / 16.10.2025
КЕВР каза защо в голяма част от България чешмите пресъхнаха, а хо...
17:06 / 16.10.2025
21-годишен уби жена на тротоар след опасно изпреварване
15:01 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS