ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вирусолог: Преди 100 г. грипен вирус отне живота на между 50 и 100 млн. души, днес не е нищо особено
"Ковидът доста се промени, но не трябва да забравяме, че и ние сме променени, нашата имунна система е променена - доста по-добре е подготвена за него, срещали сме го неколкократно, освен това много хора са ваксинирани. Що се отнася до самия вирус - неговият вариант Омикрон промени хода на навлизане в клетките, поради което предпочита горните отдели на дихателната система", увери проф. Александрова пред bTV.
Тя разказа и за грипния вирус, който преди малко повече от 100 години предизвиква една изключително драматична пандемия, отнела живота на между 50 и 100 млн. души - всъщност грипният вирус е един от най-изследваните вируси. "Хората може би не знаят, защо е бил толкова тежък този вирус. След като учените разбират защо е толкова тежък, те го унищожават", разказва професорката.
Същият този вирус, който преди 100 г. предизвиква такава пандемия, днес не е нищо особено, защото всичките вируси, които са се появявали след него, са деца, внуци, правнуци, така че нашата имунна система не би го разпознала като един нов пандемичен вирус. Ваксините биха действали, имунитетът, който имаме, е създаден от тях.
По темата за ваксините срещу грипа, проф. Александрова, заяви, че е трудно да преценим въз основа на антителата - не знаем какво количество антитела е нужно да ни защити.
"Моята препоръка е хората, които са в по-рисковите групи, което значи малките деца, възрастните хора със съпътстващи заболявания, сърдечно-съдови, белодробни, диабет, бременните жени също са доста уязвими - това са групите хора, за които ваксините са една много добра стъпка".
Преди дни започна имунизационната кампания срещу ковид за есенно-зимния сезон - за около 50 000 хора има ваксини.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17232
|предишна страница [ 1/2872 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Възраждане на най-едрата граблива птица в Европа, 7 екземпляра са...
11:20 / 26.09.2025
Желязков: Meta има инвестиционни намерения към България
11:20 / 26.09.2025
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустин...
10:51 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режи...
11:34 / 26.09.2025
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си ...
10:44 / 26.09.2025
Фармацевти: За разлика от магазините, ние носим цялата тежест, им...
09:55 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS